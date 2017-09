Parece que en esto de organizar un pogromo contra los uniformados de las fuerzas represoras que la malvada España manda para garantizar la ley, aunque luego terminen como los soldados del general Custer tras la emboscada de Little Big Horn, cada cual va un poco por libre y fastidia a su aire.

Así, si los señores estibadores del puerto de Barcelona deciden no cubrir las necesidades de los barcos atracados y metamorfoseados en poblachones lacustres de polícias y guardias civiles, no pasa nada. Y si las sirenas de otras embarcaciones demuestran su fe independentista mediante un prolongado ulular destinado a minar la moral de la tropa invasora, tampoco nadie se toma la molestia de llamar la atención ante el incordio. Contención. Moderación. Suavidad. Prudencia. Delicadeza. Cautela máxima. Somos damiselas de internado finolis sofronizadas por ansióliticos. Sobre todo conviene no provocar ni fertilizar esa exagerada tendencia hacia el victimismo y el martirologio que los díscolos se supone que buscan. Por lo tanto, a seguir tragando. En fin. Claro que, esperemos que no cunda el ejemplo, pues del mismo modo en el que esos estibadores altivos se niegan a atender la armada agresora, si los pasmas una noche deciden no acudir a las llamadas de socorro para separar la gresca entre dos navajeros borrachos porque nos les apetece mancharse de sangre y vómito, ya me contarán ustedes. Y los médicos futboleros, ante una finalísima del equipo de sus amores, pueden optar por no operar de urgencia en ese trance supremo de balompié tribal. Si determinados colectivos desatienden sus obligaciones según sus apetitos íntimos y lo que les salga del mero chirri, la atmósfera olerá pronto a páramo asilvestrado de Mad Max. Tras cuarenta años de democracia, ¿en serio queremos jugar a eso? Pues se diría que algunos sí.