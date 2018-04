Como fuera de casa no se está en ningún sitio. No tengo nada en contra de las cafeterías de diseño nórdico tan iguales entre sí, ni de los locales de nuevo cuño que sirven deliciosos 'brunches' y fotografías 'instagrameables', pero no son como los bares de barrio, donde todo lo que pasa es verdad (las risas, los fracasos, los matrimonios, los divorcios, las mudanzas...), donde lo sublime está en la experiencia más cercana y donde se conjuga la épica de lo cotidiano. En las tabernas de toda la vida, las cervezas se sirven bien frías y las consumen (¡sorpresa!) mujeres, que ocupan barras y mesas sin pedir permiso ni perdón. Ni caso al estudio elaborado por la asociación de cerveceros en el que los encuestados se decantan por los hombres para irse de cañas. ¿A quiénes preguntaron? Con el lúpulo no funciona aquello de 'in birra veritas'. Menos mal que las palabras de Plinio el Viejo continúan vigentes: «En el vino está la verdad, en el agua la salud». Los clásicos no fallan.