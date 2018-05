LA PLAZA Las obras en la de la Reina no comienzan; observen que Rita Barberá nunca se metió en líos de plazas peligrosas FRANCISCO PÉREZ PUCHE Martes, 1 mayo 2018, 07:36

Últimamente voy día sí y día no. Me asomo y miro; incluso voy por sorpresa. Unas veces por la calle del Micalet y otras por la de la Barchilla; también vigilo desde Santa Catalina o San Vicente. Nada, las obras aún no han comenzado. Siempre me marcho con la misma decepción: la reforma de la plaza de la Reina no empieza.

¿Cuándo lo anunciaron? Creo que fue pronto, en 2015. O como muy tarde hace dos años... Quedará así y asá, no haremos mucho caso a los que ganaron el concurso de arquitectura hace años. Y todos los detalles habidos y por haber, a debate: el arbolado y las terrazas, el estacionamiento y los autobuses... Todo está previsto, todo será moderado y la plaza quedará la mar de bonita sin tráfico alguno, ya lo veréis. Pero las obras lo que se dice empezar, no empiezan.

Lo habrán dejado para después de las Fallas y la Ofrenda, pensé. Pero el 20 de marzo no empezaron a levantar el arbolado. Será que lo dejan, he pensado luego, para después de San Vicente, la Virgen, el Corpus y 'l'Escuraeta'... Pero eso nos pone en junio y es muy dudoso que en ocho meses esté terminada la enorme reforma y que la plaza vuelva a estar disponible para la doble riada de la Ofrenda y la correspondiente falla de 2019.

¿Habrán pensado en estas cosas? ¿Habrán consultado la experiencia de las reformas de otras grandes plazas -la del Caudillo, la de la Virgen- y los retrasos que amargaron las agendas de los alcaldes Rincón de Arellano y Ramón Izquierdo? ¿Se entenderá por fin por qué Rita Barberá nunca quiso meterse en líos de reformar plazas y avenidas céntricas donde las obras no tienen reloj y están sometidas siempre al caprichoso misterio de la Arqueología? ¿Quién se abstuvo de mirar en el subsuelo de la plaza del Ayuntamiento? ¿Quién enterró la idea de hacer un estacionamiento subterráneo en la plaza del Patriarca? Un arquitrabe romano, un pozo moruno, puesto a debate en Valencia, es la ruina de una coalición, el final de carrera de cualquier alcalde...

En la plaza de la Reina el estacionamiento, construido en 1969, dejó la zona más seca que un bacalao. Hay quien dice haber visto columnas romanas republicanas -los romanos también tuvieron República, vaya que sí- cargadas en camiones que emprendían rumbo a chalés desconocidos; pero no pasan de ser conjeturas. El proyecto de Miguel del Rey hizo previsión en su día de una cripta arqueológica a los pies de la 'Porta dels Ferros'. Pero desestimada esa opción y hecho el 'vaciado' de la plaza en su día, ahora habrá que llevar mucho tiento en la zona próxima a la Catedral, donde es recomendable no mover un adoquín porque empezarán por salir las vías del tranvía y a partir de ese punto Valencia puede enloquecer.

Por eso, desde la impresión cautelosa de que la plaza debería quedarse como está, insisto: ¿Empiezan las obras o no?