Plásticos de maíz o patata

Debe hacer como 35 años o así cuando escuchamos por primera vez que se podían fabricar plásticos a partir de casi cualquier materia orgánica. Lo explicó ya entonces el profesor Eduardo Primo Yúfera. No pasaría nada si un día se acababa el petróleo o se ponía a unos precios imposibles, nos decía el gran sabio valenciano. Haríamos plásticos de cualquier cosa; de maíz, por ejemplo; o de fécula de patata. No había ningún secreto, la ciencia estaba preparada, teníamos la tecnología, todo era cuestión de precios, de costes, de disponibilidad de unas materias primas u otras. Y de igual manera pasaría con los combustibles, no teníamos que inquietarnos, todo se solucionaría llegado el peor de los casos. De hecho, los primeros coches de gasolina no funcionaron con gasolina, sino con alcohol, y en Brasil ya hacía tiempo que utilizaban los desechos de su industria azucarera para producir etanol que mezclaban en altas proporciones con gasolina, obteniendo su gasohol. Tampoco los primeros motores que diseñó Rudolf Diesel iban con gasoil, que no existía, sino con aceite de cacahuete. O sea que seguramente aún no se habían acuñado el término 'biocombustible', pero el concepto existía, incluso era antiguo. Tanto que el premio Nobel Melvin Calvin describió por aquel entonces en Valencia un futuro de plantaciones agrícolas dedicadas a producir nuevos combustibles sin peligro de agotarse. Aún no se había puesto de moda el cuño de lo 'renovable'. Muchos años después llegó el boom de los biocombustibles, para ir apagándose al poco; en algunos casos ni llegaron a despegar de verdad. La tecnología disponible ha quedado de momento archivada. Ahora lo que impera es la batalla contra el plástico, y nos cuentan que se pueden hacer bolsas de patata o de cereales. Pues claro. ¿Y por qué no están disponibles de forma masiva desde hace décadas?