VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 19 agosto 2017

El gran objetivo ecologista actual es el mar; el mar de plástico. Ya lo ha esbozado Greenpeace en los últimos meses; verán con la reentrada otoñal, ahora hay un impase porque estamos en agosto, periodo vacacional para tantos menesteres, incluido éste. La militancia anda de relax, tomando fuerzas, también estudiando informes.

Desde hace tiempo se suele denominar como mar de plástico la concentración de invernaderos en El Ejido y otras zonas de Almería, Murcia, Granada... Desde el aire suponen, ciertamente, mares de plástico, especialmente El Ejido, hasta el punto de que así se tituló una reciente serie televisiva: Mar de plástico.

Pero el mar al que nos referimos es el de verdad, el de agua salada que ocupa casi el 70% de la superficie de la Tierra, y el plástico, el que contamina esa agua y constituye un problema creciente, que en buena medida viene a ser como un gran resumen de muchos otros problemas ecológicos.

En realidad están íntimamente relacionados ambos conceptos: el mar de plástico que invade todo nuestro entorno, la inmensa mayoría de nuestras actividades, objetos, utensilios..., y no sólo las techumbres de los invernaderos agrícolas, acaba en gran medida en el mar real, por lo que los océanos son hoy mares de plástico.

Greenpeace ha dado en el clavo al elegir este asunto como bandera de su más reciente campaña de concienciación y denuncia, porque el mar, que es el gran sumidero de todo, se está llenando de plástico, y esto, además de ser un enorme problema en sí mismo, resulta ser rcompendio de todo lo que se puedan imaginar en relación con todas las fuentes de contaminación. Todo lo que no sirve, lo que tiramos, digerimos, desechamos, olvidamos o nos sobra acaba en el agua del mar. Mientras era materia orgánica, el mar lo 'digería'; también la tierra o el agua dulce terrestre. Había un refrán antiguo que decía: 'Agua corriente no mata a la gente'. Y tenía su razón de ser: la contaminación sólo podía ser orgánica, y si corría el agua se oxigenaba, o sea, se depuraba de forma natural. Eso sigue siendo así, pero ya no vale siempre, porque somos muchísimos más, no generamos únicamente cargas contaminantes orgánicas y muy localizadas, sino también las que son peligrosas, difusas y no 'se ven'. Y como reina de todas las fuentes contaminantes: la enormidad de los plásticos.

Empezaron por advertirnos de que en algunos puntos de la geografía marina hay grandísimas islas de plástico que flotan y van creciendo. Lo peor es que no sólo se trata de materia inerte: el plástico se degrada, se convierte en partículas, y las moléculas plásticas son ingeridas por los organismos marinos y entran en la cadena trófica. Así que a saber qué pasará en tus carnes cuando comes cosas que pueden haber engullido sustancias tan raras. Del mar, desde luego; también de tierra. Y a ver quién es el valiente que empieza a prescindir del plástico. Mejor miremos hacia otro lado.