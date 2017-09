LOS PLANES

Estaba todo planeado. Las vacaciones en Málaga, la escapada a Cádiz. El paseo al atardecer por la playa de Zahara. El fin de temporada en el País Vasco. El 'txacolí'. Las 'trail' nuevas en la maleta. Las nubes. El camino. Y de repente, sin previo aviso, la vida hace de las suyas. Ocurre. Pasa. Sucede. Y lo hace en forma de caída. Esta vez de tu madre. Y llega entonces la hospitalización. La intervención quirúrgica. La infección posterior. Los antibióticos. Los analgésicos. Los efectos secundarios. El corazón. Entonces llegan las noches sin dormir. La preocupación. El dolor. El insomnio.

Pero también, no sé de dónde, llegan otras cosas. Las ganas de luchar. La solidaridad de los amigos. El afecto de propios y extraños. Las fuerzas para seguir. No sé de dónde, el coraje. Es la vida mostrándote la ganancia que se oculta detrás de cada pérdida. La que te hace valorar la bendita rutina que el accidente trastoca. La que te recuerda que mañana es tarde para cumplir con los sueños. La que te convence para contrarrestar a toda costa los daños. Para perseguir lo que realmente deseas. Para vivir si es que acaso te habías puesto en modo supervivencia. Para no olvidarte de nadie. Para no olvidarte de ti.

Eso es lo que la vida hace. Llega y te revela su belleza más oculta. Escondida tras las gasas del carrito de la planta de trauma. Agazapada en el interior de un gotero. Asomándose en la mirada de otro enfermo o en el confort de un enfermero. Sabiendo, como decía Confucio, que «cada cosa tiene su belleza pero no todos pueden verla».

A veces la vida llega y te arranca de golpe el maquillaje. Te pone frente al espejo. Te ofrece tu propio reflejo. Tu rostro al descubierto. El tuyo y el de los demás. Mostrándote lo peor. Las dudas, la frustración, la flaqueza, la ansiedad. Pero también lo mejor. La resistencia, el esfuerzo, la calma, la paciencia. Mostrándote, mejor dicho recordándote, todo lo que en el fondo ya sabes. A veces la vida llega y te descubre que tenía que ser así. Que, ajena a tus propios planes, estaba todo planeado.