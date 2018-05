OK AL PLAN

Los gobiernos tienden a exagerar sus principios, y con más motivo cuando sólo existe el presente electoral. El del Botánico parece verde, aunque sólo lo es por su nombre, porque el medio ambiente ha quedado relegado a la última de las prioridades políticas. Otra cosa es el discurso, socialismo o muerte que decía Fidel, por lo que el pasado viernes el Consell aprobó el renombrado Pativel, un plan de acción para el litoral valenciano que tendrá enormes consecuencias territoriales y económicas.

Las cosas no son ni buenas ni malas, pero este plan tiene una normativa excesivamente ambigua, así como peligrosamente interpretable por los líderes de la revolución municipal. La desclasificación de cientos de hectáreas acarreará largos y costosos pleitos, sin previsión indemnizatoria alguna y, por supuesto, sin presupuesto inversor para la restauración de los espacios costeros más valiosos.

Tenía que salir adelante, porque quién lo tramita también lo aprueba. Otra cosa será su futuro, tan incierto como el de muchos planes generales, especialmente el de Dénia, el cual sigue sumergido en una opacidad que enoja al empresariado, y con una corporación que evita aclarar la situación, incluso cuando se vierte información errónea.

La decisión política del Consell fue la de aprobar una ley de acompañamiento que permite que los ayuntamientos lleguen a las próximas elecciones con sus planes generales vivos. El caso de Dénia es uno de ellos, y como la fase ambiental caducará este mes de agosto, la Generalitat ha concedido un año más, y con renovada poltrona retornar al martirio de empezar de cero.

Ahora nos encontramos en el debate de las alegaciones, de los informes sectoriales que no llegan, de un departamento de urbanismo bloqueado hasta la ofensa, y con una Junta de Gobierno que sabe que no aprobará el estructural, pero que irónicamente ya ha cerrado el contrato del pormenorizado con el no firmante. ¿Será por dinero?

Quizá la próxima excusa sea la adaptación del actual plan en exposición pública a las consideraciones del Pativel, miedo me da tanto descubrimiento.