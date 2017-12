Plagiar a Barea

No sé si Joaquín Leguina va a ir a ver la exposición 'Arturo Barea. La ventana inglesa' en el Instituto Cervantes o anda debajo de una cama. Estábamos entretenidos con la chica de la respiración darthvaderiana y las hipotecas a tipo fijo. Esto es mejor. Firma Gabi Bobé en la revista 'Qué leer' una reseña de 'Os salvaré la vida', novela de Joaquín Leguina y Rubén Buren sobre Melchor Rodríguez, una de las figuras más interesantes de la Guerra Civil. Además de escribir que la novela no destaca por su excelencia literaria ni por su rigor histórico (con ejemplos), señala que los autores (no sabe cuál, si uno, si los dos) plagian dos párrafos enteros de 'La forja de un rebelde', de Arturo Barea. Y transcribe las dobles parejas. Es como plagiar a Faulkner en la sierra de Albacete. Y un jurado presidido por Soledad Puértolas les ha dado el Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio. Lo bueno es que hay muchos para repartirse la vergüenza.