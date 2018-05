PINTADAS DE HACE 50 AÑOS El grafitti más insólito y guasón de Mayo del 68 expresaba un deseo inaplazable: '¡Abajo el orientalismo neo-exótico!' RAFA MARÍ Lunes, 7 mayo 2018, 16:30

Movimiento estudiantil. Este no iba a ser en principio otro artículo sobre el Mayo francés del 68. Finalmente lo es, pero de modo informal, sin pretensiones políticas (salvo de pasada). De aquella rebelión joven me quedo con algunas frases. Comienzo con una del atormentado cineasta Jean Luc-Godard, tan llamativa como todas las suyas (y en este caso con un aire 'a lo Groucho Marx'): «Lo que me interesa del movimiento estudiantil es el movimiento, no los estudiantes».

En la Facultad. De entre las numerosas y combativas pintadas de hace 50 años (algunas muy buenas), el grafitti más insólito y guasón apareció una mañana en los muros de la Facultad de Ciencias Orientales de París: «¡Abajo el orientalismo neo-exótico!». Expresaba un deseo inaplazable. No sé si aquella urgente reclamación fue o no atendida. Supongo que no. A quienes la idearon lo que más debía molestarles es el prefijo 'neo', hoy tan sobado.

El arte no ha muerto. Admiro este grafitti: «Un policía duerme en cada uno de nosotros» (rue Censier). También la pintada antiestalinista «Abajo el realismo socialista. Viva el surrealismo» (Condorcet). Por el contrario, me parece idiota la de «El arte ha muerto» (Sorbona). Algunos organizan funerales antes de hora. Unas veces matan al teatro (tras la invención del cine), otras al cine (con el auge de la tele) y ahora mismo más de uno desea enterrar la prensa en edición de papel. Se llevarán un chasco: internet como herramienta de información ha iniciado su pérdida de credibilidad. Demasiados fraudes, demasiadas posverdades. Puestos a desafiar, sería más impactante esta otra pintada: «Las redes sociales han muerto». Ahí dejo la propuesta.

Malestar. Es divertido el juego de palabras contra De Gaulle: «La voluntad general contra la voluntad del general» (Censier). Muchas cosas cambiaron a mejor tras las revueltas de Mayo del 68. El síntoma de un malestar profundo fue advertido por los poderes públicos. Pero el movimiento no logró derribar el sistema capitalista ni debilitar a la derecha. Las elecciones de la cuarta legislatura de la Quinta República francesa se celebraron un mes después (23 y 30 de junio), tras disolverse la Asamblea. Las elecciones supusieron una derrota para la izquierda, desmintiendo las altísimas expectativas de cambio político generadas por el Mayo francés.

Viajes. Un amigo me dice: «Envidio los viajes de tres días que te montas». Son viajes con un programa en el que hay dosis bien medidas -cuido ese aspecto- de cultura, gastronomía, ocio, descanso y paisaje. En el último he ido a ver la exposición de Esteban Vicente en el MACA de Alicante, comí magníficamente en el restaurante Piripi, jugué al ajedrez en Guardamar del Segura (algunas partidas muy bien y otras bastante despistado), leí la prensa ante el Mediterráneo, compartí una paella con varios amigos y en la tele vi de nuevo la deliciosa 'Con faldas y a lo loco'. Y me acostaba pronto.

Palabras. Regreso a las pintadas de Mayo del 68: «El que habla del amor destruye el amor»(Universidad Nanterre). ¿Las palabras arruinan la realidad? Vaya tontería. El destino de la literatura es contar las cosas. Un día de estos, en el muro de cualquier calle, quizá aparezca el siguiente grafitti: «El que cuenta sus viajes destruye los viajes». De hacer caso, no podría contarlos más.

Varda y las cartas. Rescato las palabras sabias de Agnès Varda, que participó en las manifestaciones de Mayo del 68. Ahora, ya nonagenaria, estrena una nueva película (documental), 'Caras y lugares', codirigida con el fotógrafo JR: «Escribir una carta, sellarla y hacer que un cartero la envíe personalmente... es algo que hacía antes mi generación... y a mí aún me gusta hacerlo», dice Agnès en una entrevista publicada en la revista Caimán.

La vejez. Añade la gran cineasta, con melancolía y sentido del humor: «Estoy feliz de ser vieja... ¡pero me duele todo el cuerpo!». Aceptar la vejez con esa generosidad es una emocionante lección vital.

Flor venenosa. Ante la hermosa enseñanza de los creativos 90 años de Agnès Varda, ajenos a cualquier lloriqueo, se me ha ocurrido un aforismo de cosecha propia: «El victimismo es una flor venenosa». Lo patentaré.