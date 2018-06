La píldora para ser mejor español Vistos los agresivos puños en alto con que se saludó al nuevo gobierno en el hemiciclo de la reconciliación, se avecinan tiempos de revancha y angustia ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 4 junio 2018, 11:25

Científicos de la Universidad de Adelaida en Australia, han desarrollado una pastilla de vitamina B6 (piridoxina) que permite recordar los sueños. Tú te la tomas, te duermes y, al despertar, te acuerdas como si, en efecto, lo hubieras vivido. Con estima hacia estos inventores australianos, lo que de verdad necesitamos es una píldora para que los sueños se cumplan, porque, hay que reconocerlo, los sueños en España se cumplen poco, tarde y mal. A lo mejor, es por los recortes de Rajoy y, eso, a partir de ahora, lo cambia el nuevo Madelman presidente y los sueños realizados va y nos entran por la cartilla del seguro. Empezando por las pesadillas, claro. Tal vez, los españoles seamos una variedad de europeos especialmente dotados para ambicionar lo que no está a nuestro alcance y sentirnos desgraciados por ello. ¿Quién sabe?, sobre quimeras entienden más las luciérnagas.

También podría considerarse una pastilla cruel. Imagina que soñaras con la mujer de tus sueños, tras una ingesta de vitamina B6 y viagra combinadas, y que, después, fueras capaz de revivir cada detalle, pero a sabiendas de que era falso, pues, además de poco respetuoso con la libertad sexual de aquella persona a la que incluiste sin permiso en tu espejismo ardiente, qué vacío interior ¿no? Bueno, a lo mejor, compensa ese vacío interior, ya ves, igual que los diplomas de inglés o los premios de consolación. No sé. Los sueños son fantasías que no ocurren en realidad y, cuando ocurren, es que no eran sueños, en sentido estricto, sino predicciones razonables. El sueño es el terreno del surrealismo, donde nacen, se reproducen y mueren los amores imposibles de explicar, ¿quién quiere recordarlos, aparte de mis amigos?

Puestos a inventar, ¿qué tal una píldora para regresar al pasado y corregir errores, tal que no casarte con tu primer marido o no comprar un video Betamax? ¿U otra, para volver invisibles a los vecinos incómodos, o un spray para que se vuelvan invisibles ciertas partes del cuerpo, la barriga o la papada, por ejemplo? ¿U otra, para ver cómo sería el mundo si tú no hubieras nacido, con quién habrían estado tus novias y, entonces, tener la oportunidad de fomentarles, luego, esa amistad en beneficio de tu independencia, digo yo? Y, tratándose de sueños, ¿no es mejor una pastillita para tener sueños a la carta y elegir, cada velada, la calificación del sueño del que desea disfrutar el señor?

Vistos los agresivos puños en alto con que se saludó al nuevo gobierno en el hemiciclo de la reconciliación, se avecinan tiempos de revancha y angustia para España, en los que el auténtico sueño será, simplemente, dormir sin inquietud. Ser español consiste en olvidar, recurrentemente, los sueños compartidos y, así, no hay España que se sostenga. Esa píldora para recordar los sueños parece inventada para nuestros políticos. Gracias Australia.