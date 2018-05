EL PGOU Y LA ESPECULACIÓN

Al concejal de turno le debió parecer que su argumento sería definitivo. «La ley de l'Horta -proclamó- es necesaria para frenar la especulación». No es la primera vez que escuchamos tal definición, se repite con frecuencia, aunque a menudo la presentan con aires de exclusiva novedad, y cobra especial relevancia cuando la pronuncia un alcalde o un concejal.

Pero entonces, si su objetivo es frenar la especulación, será una ley urbanística, de ordenación del territorio, no agraria. ¿Qué hacemos pues con los campos? De hecho ese es el defecto que le achacan los afectados cuando señalan las limitaciones que se derivan o se pueden derivar y la ausencia, hasta el momento, de directrices agronómicas que hagan pensar en una posible revitalización productiva. También la ausencia de presupuesto para incentivar en tal dirección.

Resulta curiosísimo escuchar cómo se cita la especulación como si fuera una bicha que cabalga suelta y por sí misma, no de la mano de gente interesada en construir lo que sea, por supuesto en comprar pisos para vivir, o naves industriales para ubicar actividades económicas, y desde luego con los permisos previos del ayuntamiento correspondiente y de la Generalitat. ¿O se construye sin permiso?

Cuando oyes a un concejal que se pone solemne con esto parece como si fuera a decir: «es que si no fuera por la ley que nos sujeta, nos pondríamos a especular y no pararíamos». La realidad es que no se habría hecho nada de lo que ha engullido miles de hectáreas de huerta en las últimas décadas si los ayuntamientos, con sus alcaldes al frente y todos sus concejales, de izquierdas, de derechas, de centros diversos, independientes y afines, no hubieran aprobado los correspondientes Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) que trazaron líneas de nuevas calles de expansión, especulativa o no. De no haberlo hecho, la especulación contra la que claman ahora en abstracto, como algo ajeno y distante, se hubiera ido a la porra, y los ayuntamientos no hubieran podido cumplir sus objetivos de crecimiento, que en otra época fueron premisas esenciales de todo munícipe que se preciara. Tampoco habrían incrementado la recaudación por la vía de los impuestos de construcción, plusvalías, IBI y demás, para aspirar a cuadrar presupuestos, que cada vez se descuadran más por la vía de mayores servicios requeridos por tal crecimiento.

Tras tanto tiempo esperando algo que salvara lo que se pueda salvar de la huerta, llegan muy tarde, cuando casi todo está desarticulado en las bases productivas, y de momento no se ofrece todavía algún camino que se vea mínimamente viable y perdurable, más allá de los valores del paisaje, la cultura y hasta el esparcimiento urbano. No hablen ya de especulación, sino de agricultura concreta y agricultores. No pierdan más tiempo.