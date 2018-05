MES PESATS QUE ELS BORINOTS

En veritat és això lo més bonico que els solen dir als pesats independentistes catalans per donar-nos tanta llanda en el seu obcecat desig de viure en república. Una mania com atra, un somi que, des de fa molt de temps, estant delerant-lo fer relitat. Pero difícil ho tenen, puix si tota Espanya no els dona el seu beneplàcit, impossible els resultarà conseguir-ho. Aixina que, per molt que s'empenyen -en els diners dels demés espanyols- fent propagandes dels seus països, vestint-se en camisetes de color canari, pitant als reis i arborant banderes estrelades, pràcticament, a la fi, res de res: fum de canyots banyats i, tot seguit, a somiar desperts. Mentres, tenen que seguir vivint queixant-se, implorant almoines -i traguent bon resquit del seus plors- i ser lo que són: habitants d'una comunitat espanyola, casi igual que totes les atres, en les que poblem -uns més mal i atres, més be- la resta d'espanyols. Pero lo que sí no fem és escarotar insistentment als veïns donant tanta tabarra en les seues pretensions republicanes. Mes com la seua obsessió ya ralla en la follia no paren en torreta dient que ben pronte seran de fet República i no condat que és a lo més que han pogut aplegar a ser en tots els anys que viuen en el seu terreny. Pero això sí no paren de brunyir com fan totes les abelles i els abellots, per dins i per fora del nostre país, que no es atre que Espanya.

Estos independentistes catalans s'han fet tan enojosos i impertinents que fins els millors alumnes en notes de Medicina -en els Mirs- , ya no opten per un hospital català a on fer les seues pràctiques. L'any passat només 1 de cada 20 va elegir un hospital d'allí. I és perque els obliguen a saber parlar i escriure el català. Pareix que el seu govern preferix tindre meges que coneguen el català a que siguen experts en Medicina i parlen en castellà.

Per lo que pense que els de l'estrelada, com en les plomes i ales de l'independentisme encara no volen, més rentable els resultaria tornar al niu i que es deixaren empapussar -¡pobrets!- com sempre han fet.