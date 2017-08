Se lo había oído a muchos adolescentes horas antes de acudir a la discoteca. Como tenía una cierta suposición de en que consistía el bailecito o modo de bailar de moda, he acudido a las redes sociales. ¡Todo claro! «El 'perreo' es un estilo de baile. En Estados Unidos se conoce también como 'grinding', sinónimos también de 'freak dancing' o 'booty dancing'. Puede ser rápido y agresivo o lento. En cualquier caso, la actitud de los participantes es de bailar como si estuvieran tratando de seducir a la pareja en medio de la pista de baile con movimientos lascivos y sensuales, incitando la mímica de posiciones sexuales. La danza se conoce como 'perrear', por imitación de los movimientos del coito en la postura del perro. El nombre debió popularizarse a fines de la década de los 90, aunque diferentes fuentes señalan orígenes y tiempos distintos. Otra versión es que toma su nombre del movimiento característico de apareamiento de muchos animales. Especialmente de la forma y movimiento en que los canes machos se acoplan encima de la hembra. El baile también es denominado frecuentemente mediante la metáfora 'sexo vestido, sexo con ropa o faje'» (entrecomillado lo encontrado en diferentes redes sociales) ¡Nada, a estar a la moda a cualquier precio!

Pero también me he encontrado con otra posible descripción de 'perrear'. La explicación proviene del 'ínclito' representante eurovisivo Chikilicuatre: «Estar perreando también quiere decir estar todo el día tirado en el sofá sin hacer nada». Si está de moda el perrear como baile -éxito pasmoso de 'Despacito', aunque no muchos han caído en la cuenta del significado de sus movimientos bailongos-, al menos en vacaciones los jóvenes 'perrean' rumbados en el sofá, anclados en sus móviles, sin más ideales que llevarse al cerebro. Y no pienso que todos los jóvenes y adolescentes actúan de ese modo. Conozco a muchos con ideales, con afanes de solidaridad. Si traigo a colación el 'perreo' es porque se habla mucho de ello sin adentrarse en su significado y también en sus consecuencias.