Periodismo y ficción

Otra vez ha dado la talla. Denostado por los poderosos y a veces infravalorado por los ciudadanos, el periodismo está a la altura cuando se trata de desnudar el lodazal de corrupción y destripar a los responsables. La operación Erial es el último ejemplo. De nuevo se ha visto la calidad profesional de los informadores, que no siempre desarrollan su trabajo en las mejores condiciones laborales. Los casos más oscuros y siniestros consiguen aflorar y evidenciar la épica del oficio, una profesión no exenta de amenazas. Francisco Umbral decía que él ejercía el «periodismo ficción», es decir, artículos con carga literaria y que no partían de una noticia. Ahora la realidad, como sucedió con 'Crematorio', 'Ruz-Bárcenas' o 'Fariña', vuelve a servir tramas para novelas, series de televisión, obras de teatro o películas. Basta con leer los diarios para vislumbrar posibles guiones, dramaturgias y relatos. No nos merecemos a estos corruptos, pero sí las mejores ficciones.