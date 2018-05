Dicen que existen verbos que sólo se conjugan en segunda persona. Dimitir, por ejemplo. Siempre se pide a otro que lo haga, y en muy pocas ocasiones es uno mismo el que lo practica. Es lo que tiene perder la inocencia. La nueva televisión pública, por ejemplo, prosigue con su tortuoso camino para volver a emitir. Esta semana se ha conocido el nombre de un nuevo fichaje: Josep Moreno, número dos 'de siempre' de Jorge Alarte, diputado autonómico del PSPV hasta que Ximo Puig dijo basta y uno de esos parlamentarios de oratoria punzante, que estuvo en la sala de máquinas de la calle Blanquerías y que fue convenientemente laminado cuando la nueva dirección hizo las candidaturas electorales. Ahora, de alguna manera por todos esos motivos, su incorporación a À Punt ha hecho entre poca y ninguna gracia en las filas socialistas -al menos entre los que disponen de la mayoría en este momento-. Puede que la presencia de un exdirigente político empañe la pretendida imagen de cambio que el equipo de Empar Marco trata de imprimir a la nueva televisión. En una entrevista concedida a un periódico hace pocas fechas -a éste no ha tenido la consideración de aceptársela, pese a las reiteradas peticiones- la directora general se mostraba convencida de que ni Ximo Puig ni Mónica Oltra le darían consignas respecto a cómo debía ser la nueva televisión. Lo cierto es que yo tampoco me imagino al presidente o a la vicepresidenta de un Gobierno que dispone de un presupuesto de 19.000 millones y una plantilla de funcionarios que no es pequeña descolgando el teléfono para pedirle a Marco tal o cual primer plano como en su día hacía algún presidente del Consell. Ahora bien, fichajes como el de Moreno hacen mucho más improbable que nadie del Palau se dirija a À Punt, ni para eso ni para ninguna cosa. Perder la inocencia implica también dar por imposible lo que resulta imposible. El Gobierno valenciano insiste año tras año en incluir 1.325 millones de euros en sus presupuestos y en dar por hecho su ingreso como consecuencia de la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica. Leí esta semana que Mariano Rajoy se había dirigido a Bruselas para comunicar que en el plazo de un año habría nuevo modelo. Como ya saben, lo que ocurre dentro de un año son las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Y cuesta creer que con una campaña electoral a la vista se vaya a alcanzar un acuerdo de esa trascendencia. Con los tambores de Bruselas mostrando ya su preocupación por si España vuelve a descontrolar su déficit, esperar aportaciones millonarias al nuevo modelo que lo resuelvan todo parece poco probable. En la nueva televisión se van algunos millones de euros y el ministerio de Hacienda ya le ha puesto el foco. Algo nada inocente.