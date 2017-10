En muchas ocasiones y ante profundas discusiones hemos escuchado la expresión «echar pelillos a la mar», la cual se aplica cuando la discusión o enfrentamiento da muchas vueltas, se encalla y no encuentra salida. ¿Qué viene a decirnos? Que hay que aplicar el buen rollo y comenzar de cero apartando todo el lastre y motivación que ha llevado a la discusión.

Pues bien, eso es lo que debe aplicar el mundo fallero para zanjar tanta posición de fuerza, chulería y falta de educación por ambas partes; aquí no se salva nadie. Uno, el concejal, Pere Fuset, por aplicar el argumentario de su partido político y meterse en jardines gratuitamente con la consiguiente repercusión y contestación. Por otra parte, algunos presidentes o sus representantes haciendo gala de prepotencia hacia el concejal en las asambleas. Así se pierde la razón y no se va a ninguna parte, entre otras cosas porque hablamos de un concejal elegido por una parte de los valencianos en unas elecciones, al que hay que respetar aunque lo haga mal. Si no se está de acuerdo, cuando se convoquen nuevas elecciones se puede plasmar el descontento con las herramientas que nos da la democracia. El resto de estrategias para que lo cesen son cantos de sirena. No olvidemos que el tripartito municipal es un muro infranqueable, por lo menos por ahora.

Por otra parte, como valenciano y fallero, estoy realmente harto, hasta las narices, de que las primeras noticias en las emisoras, en sus informativos, y en los titulares de los diarios, algunos a nivel nacional, solamente se preocupen de los enredos y enfrentamientos entre el concejal Fuset, los presidentes o la Interagrupación, asociación ésta última que algunos no saben ni lo que es. Y mientras las fallas abandonadas, con la cantidad de problemas que tienen sus comisiones. Opino que es el momento de trabajar por las fallas y nada más, entre otras cosas porque el festejo lo tenemos, como quien dice, a la vuelta de la esquina y, sobre todo porque somos los falleros los que las pagamos de nuestro bolsillo y las entendemos.