PELIGROS INMINENTES

Acaso los que venimos de la explosión demográfica que nació entre los años 60 y los 70, al aprovechar los primeros algodones del bienestar y la vida plácida en una sociedad que escapó de las sangrientas guerras, necesitamos otro tipo de adversidades o de enemigos que nos mantengan alerta. O a lo mejor es que, en efecto, esos grandes poderes ocultos, esas corporaciones diabólicas, experimentan un curioso placer fertilizando nuestros miedos.

Algunas mañanas nos levantamos con sensación de peligro inminente. Todo mata. O casi. Por supuesto el alcohol y el tabaco. Pero también lo de correr por ahí, que a más de uno le traspasa el infarto en mitad de su carrera hacia la nada. También puede matar la bollería, la grasa, el puto colesterol, el azúcar, el aceite de palma, una sobredosis de Ibuprofeno, los videojuegos si abusas de ellos, la polución, las bacterias que llegan desde países exóticos, la soledad, los anabolizantes de los culturistas, las presuntas vibraciones radioactivas que manan desde el televisor, las ondas que irradian mal rollo desde las antenas que emiten el parloteo banal del telefonillo móvil, los nitratos o los sulfatos del agua que yace en el subsuelo, en fin... La lista es tan larga que, sospecho, vivimos de milagro. El último enemigo del ser humano, del primer mundo, se entiende, es el plástico. Tan obsesionado ando que, el otro día, mientras me invitaban a una deliciosa lubina salvaje a la brasa (un abrazo, Paco), me trastorné cavilando acerca de los millones de partículas de plástico que posiblemente remoloneaban entre esa tierna carne y que acabarían en mi interior. Pero el caso es que aquella lubina, insisto, suponía un gozo para el paladar. Conviene combatir el exceso de plástico, desde luego, pero tampoco exageremos no sea que retorne el medieval condón de ganchillo.