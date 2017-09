Cuando La 2 emitió 'Nobleza baturra', de Florián Rey, hubo quien criticó a la cadena pública por poner «una película franquista». ¡Es de 1935! Otra cosa es que a Hitler le gustara. Creer que 'Nobleza baturra' es franquista es como creer que las juras de bandera remiten a tiempos oscuros (Rita Maestre). Piensa que la idea del PP para el 12 de octubre (juras ciudadanas) «retrotrae a los tiempos más oscuros de nuestro país y a la «parte no democrática» de la historia (da igual si la mili la quitó Aznar porque le parecerá tan oscuro como Franco). Luego Carmena matizó que los términos empleados no eran los más precisos. Cualquiera se ríe de la utilización boba de las banderas (Kurt Vonnegut cuando los estadounidenses las plantaban en sus casas después del 11-S: «Parece que eso ahuyenta a Al Qaida»). Conozco a muchos modernos no fachas que quieren jurar bandera (y si está Cospedal, mejor). Será una fachización por reacción a tanto ceporro.