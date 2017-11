LA PELÍCULA MÁS CRUEL DEL AÑO 'The Square' se burla del mundo del arte contemporáneo y de la doble moral en las sociedades occidentales RAFA MARÍ Lunes, 20 noviembre 2017, 09:49

Robert Öslund. «El mundo del arte es el escenario perfecto para esta historia que aborda en tono satírico las miserias de las sociedades occidentales», afirma Robert Öslund, director y guionista de 'The Square' (2017, Alemania, Dinamarca, Francia, Suecia), ganadora de la Palma de Oro en el último festival de Cannes. Esta película, la más cruel del año, se burla de la doble moral y de ciertas demencias en el mundo del arte y la publicidad (también del periodismo inquisitorial). El tono narrativo de 'The Square' es frío y aparentemente distante, pero posee una potente pegada.

Ritos. Esta sarcástica historia no muestra cosas bellas. Atiza donde duele. Expone el aspecto más desquiciado de algunos ritos de la modernidad. «Creo que cierto arte contemporáneo se está escondiendo tras una palabrería teórica y conceptual que no le ayuda ni a sí mismo, ni al público ni a nadie», asegura Öslund. Añade el cineasta: «Hoy, los museos se limitan a repetir rituales convencionales que no plantean ningún diálogo profundo con la realidad exterior. Debo decir que 'The Square' podía haber transcurrido perfectamente en el mundo del cine».

'Decir' y 'ser'. La película comienza cuando a Christian, personaje trágico, director artístico del prestigioso museo sueco The Square y maestro de ceremonias de unas reglas de juego que ya no domina, de camino al trabajo le roban en la calle la cartera y el móvil. Su afán de venganza, apenas maquillado con disquisiciones justificativas a modo de rezos, tiene poco que ver con sus habituales coartadas solidarias. Una cosa es 'decir' y otra cosa 'ser'. Dejo a un lado el tema de la apariencia y la realidad porque de seguir por ese camino acabaría metido en una cháchara filosófica que empañaría la voluntad de sencillez que aspiran a tener estos artículos de los lunes.

144 minutos. Nada de pedanterías. Lo que está bien, está bien, pero a poco que te descuides lo claro y eficaz se convierte en oscuro e inútil. Si les interesa el tema de esta curiosa película, vayan a verla. No será tiempo perdido. Lo que cuenta Öslund va a dar juego en las próximas tertulias cinéfilas y en las redes sociales. Una advertencia para la gente con prisas: 'The Square' es larga, dura 144 minutos.

Con cuatro ojos. Por cierto, últimamente me ha dado por ver las cosas con cuatro ojos. Los dos míos y otros dos imaginarios. Ojos extras de personalidades ajenas. Sentenció Paul Klee: «Un ojo ve y el otro siente». Sí, los ojos son parte esencial del cerebro. Durante la proyección de 'The Square' especulaba sobre qué le parecería esta película a mi madre, de vivir y haber aceptado ella ir a verla, posibilidad altamente improbable. Pensé: «Se habría dormido tras intentar comprender algo sin conseguirlo».

Sentido del humor. ¿Y qué le parecerá a la directora de una galería de arte? Deduje: «Si tiene sentido del humor, y varias de mis amigas galeristas sé que lo tienen, se divertirá». ¿Y a un gestor museístico con crudas ambiciones profesionales? Sospeché: «La encontrará irrelevante y ridícula». Finalmente me centré en mis propios dos ojos. Conclusión propia: «Todo debe estar sometido a crítica, incluso la Modernidad: quizá ella en primer lugar».

Dalí. He terminado de leer estos días 'Confesiones inconfesables', libro autobiográfico de Dalí. Unas memorias fantasiosas. La verdad de las mentiras. El Dalí escritor es brillante y divertido. A veces le toma el pelo al lector: «Mi fórmula de vida: hacer que los demás acepten como cosa natural los excesos de mi personalidad»; «Recuerdo a mi padre durante la comida, leyendo mis notas y las advertencias de los profesores acerca de mí, y la consternación que poco a poco se pintaba en su rostro. Me deleitaba mucho ver cómo crecía su confusión»; «Descubrí con avidez el secreto de la conversación, que consiste en hablar para no decir nada, pero cautivando al auditorio».

Paranoico-crítico. ¿Qué diría Dalí si aplicase su sistema paranoico-crítico a 'The Square'? Puede que los personajes más interesantes fuesen para él los ladrones que le roban la cartera y el móvil a Christian, el aturdido protagonista. A saber. Ver una película con los ojos de Dalí resulta bastante complicado.