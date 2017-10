El pelazo de Raúl

Una de las asignaturas pendientes de los futbolistas es prepararse durante su carrera para ser exfutbolistas. A dejar de comer gratis y sin espera en los restaurantes para empezar, por este orden, a pagar, reservar y hacer cola en cualquier local. La fama pasa y aquellos que hoy cuidan los contratos de sus protegidos -en ello va también su comisión- deberían colgar un paracaídas de la espalda de sus jugadores para prevenir decepciones a plomo. No hace mucho pasé un fin de semana de retiro en Toledo. Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Aconsejé a Alexis que no sacara el patinete del hotel de batalla en el que me alojé. Obviamente fracasé en el intento. El niño, al rato, reconoció su error de cargar con el cachivache para moverse por las adoquinadas calles de la capital manchega. Es bueno darse de bruces con la vida. Tras cruzar la plaza que forman la Catedral y el ayuntamiento, subimos por una calle pegada a una de las fachadas laterales del templo. Y por allí, bajando, apareció él. «Alexis, mira, ese es Raúl». Mi hijo, encima del patinete y con una camiseta naranja con el escudo del Valencia que era el contrapunto de color en la ciudad de las tres culturas me preguntó: «¿Y quién es ese?». Me dejó a contrapié. Sin saber si debía pesar más mi objetividad profesional o en cambio era un momento en el que debía dejar fluir la subjetividad de aficionado. Obviamente opté por la segunda opción: «Ah nada, uno que jugaba al fútbol». Con premeditación y alevosía oculté si fue jugador del Real Madrid o del Rápido de Bouzas, sus internacionalidades y que marcó uno de los goles en la primera final de Champions que jugó el Valencia. Si el niño hubiera preguntado más tan sólo hubiera dicho que Raúl fue el que falló el penalti en cuartos ante Francia en la Eurocopa de 2000. Mi hijo siguió a lo suyo. Con su camiseta naranja del Valencia y su patinete por las calles adoquinadas de Toledo. Viví en ese instante la vida del exfutbolista. No me pasó a mí sólo. A mi alrededor, otros padres con raigambres madridistas por lo que pude percibir explicaban a sus hijos quién era el desconocido de los vaqueros y camiseta gris plomo. Hoy, muchos veinteañeros creen que ser jugador de fútbol es una licenciatura, un título nobiliario que les permite aislarse tras unos auriculares y abrirse paso entre la multitud en su irreal alfombra roja. Postadolescentes que en muchos casos aparcaron sus estudios por patear un balón. Muchos llegan pero son muchos más los que se descuelgan por un camino sin futuro. He escuchado a muchos futbolistas hablar del día después, del amanecer tras colgar las botas. Vacíos, sin objetivos, con muchas deudas y cero ingresos. Me quedé pensando mientras Raúl doblaba la esquina. «Menudo pelazo tiene», pensé. Recuerdos de exfutbolista.