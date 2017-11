Cataluña sirve para que España esté en boca de todos. En la BBC preguntaban si nuestro país se comporta como un estado fascista. Y Puigdemont escribió ayer en 'The Guardian': «Esto ya no va sólo de Cataluña, va sobre la democracia misma». Contestando en la BBC a lo del estado fascista, y a propósito de las órdenes de prisión, estaba Owen Jones: «España es un estado antidemocrático». Al errejoncito inglés la división de poderes le parecerá antidemocrática. A Manuela Carmena le ha hecho Gemma Nierga una entrevista en 'Marie Claire' y de Cataluña dice, entre otras cosas: «Lo que tenemos que hacer es no pegar a los catalanes, no insultarles sino quererles, decirles que los necesitamos y que queremos seguir este camino juntos, pero siempre que se encuentren cómodos». Me imagino a Mariano y Soraya decidiendo pegar a los catalanes. Lola Flores cantaba 'No le pegues mamá'. Esto ya no va sólo de Cataluña, va de una letra de Manuel Alejandro.