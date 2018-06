PEDROS Y PEDRISCOS GRANDES ALMACENES Las piedras han sido las protagonistas de estos últimos días, empezando por las caídas sobre el nuevo ministro de Cultura RAFA MARÍ Lunes, 11 junio 2018, 16:34

Bodegones. Pedro Almodóvar, que pronto rodará en Paterna, expone sus fotos en la galería Marlborough de Madrid ('Vida detenida', bodegones como formas paganas de altares con objetos). Pedro Sánchez llega a la presidencia del Gobierno. El astronauta Pedro Duque es uno de sus ministros. El militar Pedro Baños, nuevo director de Seguridad Nacional. «Te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia» (Mateo 16:18). Es el tiempo de los pedros.

Petrus. Y de las piedras. El nombre Pedro proviene de 'Petrus' (piedra en latín). Las piedras han protagonizado estos últimos días, empezando por el pedrisco caído sobre el ministro de Cultura (Maxim Huerta; Utiel, 1971). Tantas han sido las pullas contra él y con tan diversas motivaciones que al final podría ser el más airoso al concluir el lance ministerial. Al no esperarse mucho de su gestión, se le aplaudiría solo con que lograse una buena Ley de Mecenazgo y menos IVA para la cultura, lo que no serían frutos menores.

Dalí. »Mi paranoia ha tomado la dureza analítica de las rocas del cabo de Creus», dice Dalí en 'Confesiones inconfesables'. Las piedras alcanzan en ocasiones un alcance transformador. El monolito de Kubrick en '2001, una odisea del espacio', enigmática e influyente estructura negra de material desconocido, es 'la piedra' más famosa de la historia del cine.

Chiquito. Algunas palabras son más bien pedruscos (palabros: 'palabra mal dicha o estrambótica') que se popularizan en el lenguaje común y que me niego a utilizar: 'casoplón', 'almóndigas', 'toballa', 'portavozas'... Chiquito de la Calzada era una fuente inagotable en el terreno de los inventos idiomáticos, pero sus palabrones me caen mejor: 'sesperado', 'Mereterita', '¿cómor?'...

Ruta. Regreso a las piedras de verdad. Un mapa interactivo elaborado por arqueológos e investigadores permite rastrear más de 200 piedras sagradas en la provincia de Huesca, vinculadas a tradiciones que solo permanecen en la tradición oral. Esa ruta puede llegar a ser una atractiva propuesta de turismo cultural de interior. Naturaleza, caminatas y ritos antiguos.

Sebastián Nicolau. Cuando voy a Ruzafa suelo visitar el hermoso estudio de Francisco Sebastián Nicolau. La última vez leí en su ordenador varias páginas de un libro que está ultimando y en el que tienen un destacado papel piedras de formas extrañas que encuentra Paco por la playa. Lo explica el poderoso artista valenciano.

«Recojo piedras». «Más concretamente cantos rodados de playa. Tienen algo de objeto naufragado que el mar devuelve. Tras rodar miles de años, sus formas adquieren, en ocasiones, la morfología de algo que no son y que, de momento, prefiero no desvelar pues forman parte de un proyecto en marcha. Me interesan aquellas que sugieren cierta singularidad o más bien aquellas que singularizo por el hecho de separarlas de las otras. Al fin todas parecen iguales y sólo son distintas cuando las distinguimos de las demás al elegirlas. Algo parecido a lo que sucede con las monedas en la escena de Bardem, como psicópata en 'No es país para viejos', cuando perdona la vida, jugada a cara o cruz, al empleado de la gasolinera: 'No guarde esa moneda con las demás, es su moneda de la suerte, o será una más entre tantas'. Que por otro lado es lo que es. Recojo piedras para que siendo lo que son y sin dejar de serlo, puedan parecer otra cosa», comenta Sebastián Nicolau.

Congreso. Cinéfilos Unidos celebró en el restaurante La Montiel su Congreso bimestral. Esta vez, sobre cine musical. La congresista Blanca Calvo nos regaló a los ponentes unas bonitas piedras pisapapeles pintadas por ella con imágenes de las películas elegidas: 'Los miserables' (Sebastián Nicolau), María Martínez ('Cabaret'), Javier Pitarch ('La calle 42'), Cristina Monfort ('Hair'), Pepe Catalán ('Cantando bajo la lluvia') y Dani Gascó ('Pennies from heaven').

Sara. Hablé yo de 'El último cuplé'. En mi pisapapeles, tan duro como tierno, luce una conocida imagen de Sara Montiel. Guardo la piedra junto al teléfono fijo de mi mesita noche. Si llaman en horas de madrugada, agarro adormilado la piedra de Blanca en vez del auricular y pregunto: '¿Dígame?'. Sara nunca responde.