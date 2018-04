LO DE PEDIR PERDÓN

Del amplio catálogo de modas del fútbol actual que me resultan insoportables -las camisetas estrafalarias, los futbolistas tatuados hasta las cejas, los lloriqueos al final de las ruedas de prensa de despedida tipo «me voy pero mi corazón se queda aquí para siempre» (aunque mi bolsillo se viene conmigo a donde me pagan mejor), los horarios intempestivos, el duopolio Madrid-Barça, los comentaristas que desde el minuto 1 gritan como si los aviones japoneses estuvieran atacando en Pearl Harbor, y algunas otras más- la que me resulta no más insoportable pero sí más incomprensible es la de pedir perdón después de una derrota dolorosa o humillante o tras certificarse un fracaso sonado como puede ser un descenso inesperado o prematuro. Lo vimos la semana pasada al terminar la final de la Copa del Rey, los jugadores del Sevilla dirigiéndose cabizbajos y compungidos a una afición que había viajado ilusionada a Madrid y se tenía que volver a la capital andaluza con un saco de goles y una imagen terrible de su equipo. Perdón, imploraban, a los enfadados seguidores, lo sentimos mucho, añadió después el presidente, esto no va a quedar así, habrá consecuencias, se tomarán medidas... Pero... perdón... ¿por qué? ¿Por perder un partido, aunque ese partido sea la final de la Copa del Rey? ¿Por caer derrotados 5-0, un resultado abrumador e impropio de una final? ¿Por la imagen de unos futbolistas completamente superados por su rival, empequeñecidos hasta el extremo, casi ridiculizados como en ese rondo que chicos mayores forman con un pequeño para que no llegue a tocar el balón? No lo entiendo, es fútbol, un deporte, un juego al fin y al cabo, unas veces se gana, otras se pierde, en ocasiones de forma estrepitosa, inesperada, pero puede pasar, pasa, ya lo creo que pasa. Dicen que es que no corrieron, pero cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que quien no tiene la pelota corre más que el que la maneja y que lo hace como pollo sin cabeza. La única explicación que se me ocurre para esta ola de tener que pedir perdón cada vez que se pierde es la corriente de sentimentalismo bobalicón que todo lo invade, desde la política al fútbol pasando por unas relaciones personales marcadas por la instantaneidad de las comunicaciones a través del móvil y el falso espejismo de cercanía que crean las redes sociales. Al abundante «te quiero», «eres lo mejor de mi vida» y «sin ti no soy nada» que salpican las pantallas le corresponde un torrente de lloros, abrazos y perdones. Yo no quiero que los futbolistas de mi equipo pidan perdón cuando pierden, ni necesito que se besen el escudo cuando marquen un gol, simplemente aspiro a que sean buenos profesionales y hagan su trabajo como corresponde. La sensiblería se la regalo a 'Operación Triunfo'.