En una tesitura deportiva expectante por todo lo que pueda ocurrir en la reconstrucción de la plantilla y marcada por el estado de felicidad que confiere una temporada exitosa, nos asalta otra suerte de hitos en menor medida relacionados con la pelota que hacían de la comparecencia de Mateo Alemany una buena oportunidad para esclarecer dichos asuntos que -repito- no andan ligados directamente con el ámbito deportivo del club pero acaban teniendo su incidencia en él. Y, sinceramente, no esperaba grandes titulares al respecto porque tengo asumido que el papel del mallorquín en todo aquello que no tiene que ver con lo deportivo se limita a ejercer de portavoz. Lo cual tampoco resulta fácil dado que todo parece indicar que la política de Meriton en todos esos menesteres consiste, básicamente, en aplazarlo todo esperando que se solucione por obra y gracia del Espíritu Santo. Dicha actitud unida a la capacidad de Alemany para torear con las palabras me dejaban pocas esperanzas, pero me dejó buen sabor de boca la comparecencia y, más allá de que puedan convencer o no las explicaciones, merece mi consideración el hecho de sentarse ante los medios a 'pecho descubierto' y vi a un Mateo inmiscuido en asuntos diversos. De lo dicho por Alemany se deduce en qué asuntos tiene mayor o menor participación. Queda claro que su margen de maniobra es muy amplio en materia deportiva y su derivada económica y destacaría el mensaje contundente a los posibles compradores y en especial al Inter con respecto a Cancelo, aunque menos clara quedó su teoría acerca de la celeridad que pueda asolar al club por el cierre de ejercicio a fecha 30 de junio. Mateo tiene claro que hay que vender para comprar pero... mi delantero estrella vale 120 millones. Un discurso ambicioso que enmarca su estrategia de cara al mercado que esperemos no se vea 'okupada' por las urgencias que pueda tener Meriton. El mallorquín también está participando en otras contingencias que no hace mucho tiempo parecían ajenas a sus competencias: se 'mojó' en el asunto de Porxinos y también en el de la Unión Europea, mandando un mensaje envenenado a la Generalitat pero reconociendo, en contra de lo que viene diciendo el presidente, que el club va a empezar a pagar o 'depositar'. Hay otros temas en los que deja entrever que su participación no es tan directa y, quizá sea por ello que no adquiriera compromiso alguno con respecto al estadio, más allá de fiarlo todo a un acuerdo con Deloitte que no conlleva garantía alguna de éxito y una declaración de intenciones pero cubriéndose las espaldas con un significativo «no soy futurólogo». Me queda la sensación de que Alemany va aglutinando mayor capacidad de maniobra en la entidad y me parece la mejor de las noticias. Su competencia está tan contrastada como la incompetencia de otros.