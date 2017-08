Durante las primarias del PSOE, Laura Seara, coordinadora de comunicación de la Gestora, llamó a Óscar Puente «feo con ganas». Tras sus declaraciones sobre Venezuela, al alcalde de Valladolid y portavoz del PSOE lo han llamado más cosas. Adriana Lastra salió a matizar a Puente. «Nadie pretende restar importancia a lo que allí sucede», dijo ella frente al «sobredimensionamiento» de él (menudo palabro). En una noticia de Reuters en Maracaibo leí ayer que la policía venezolana cree que están robando animales en el zoo para comer. Han desaparecido, entre otros, dos pecaríes (cerdos del monte parecidos a jabalíes). Al contrario que la policía, el director del zoo cree que no roban para comer. En 1942, durante el sitio de Leningrado, una vecina aporreó la puerta de la oboísta Ksenia Matus y le suplicó que la dejara entrar porque su marido estaba intentando matarla para comérsela. Venezuela todavía no ha llegado ahí. No sobredimensionemos.