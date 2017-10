El artículo 155 llega tarde a Cataluña. El 8 de septiembre debió haberse activado tras los sucesos acaecidos en el Parlament los dos días anteriores. Sin embargo, el Gobierno y los partidos constitucionalistas han dudado demasiado y ahora el escenario de rebelión es mucho más grave porque en las próximas semanas los independentistas pueden provocar acontecimientos que aumenten el riesgo de 'ulsterizar' el conflicto. En este contexto conviene tener las ideas muy claras. Recuperar la normalidad en Cataluña exige que sus instituciones vuelvan a la ley. Es la pauta inicial. No hay alternativa. Eso de por sí implica finalmente convocar elecciones. Una decisión ya enmarcada en los acuerdos alcanzados para la aplicación del artículo 155 y que sitúa a Rajoy, Sánchez y Rivera ante un ejercicio de máxima responsabilidad en pro de dar cobijo a esa mayoría silenciada de catalanes que ha salido a las calles después de permanecer décadas sometida al imperio del discurso nacionalista. El pasado 23 de julio advertí en esta columna algunas cosas que se han cumplido. También dije que una renovada hegemonía independentista en el Parlament surgida de las urnas seria volver a empezar. Así pues para evitarla solo hay dos salidas a escoger. Primera: que los partidos constitucionalistas concurran unidos en una sola lista electoral con un programa basado en la recuperación de la democracia y la reparación de los daños que el separatismo ha generado en términos de concordia civil y horizonte económico. Utópica, ista la estrechez de miras de la clase política. Segunda: que Partido Popular, PSOE-PSC y Ciudadanos aun presentándose por separado expresen previamente el compromiso público de formalizar gobierno de coalición entre ellos si obtienen la suma de escaños precisa al efecto. Cuestión ineludible a tenor de la realidad vivida en Cataluña. Un gobierno presidido por quien de los tres resulte con mayor representación parlamentaria para cumplir juntos el mismo objetivo antes señalado. No vale argumentar que ese anuncio pudiera ser contraproducente en votos porque no es verdad como tampoco cabe que a estas alturas el socialismo catalán siga jugando a la equidistancia. Es tiempo de compromiso inequívoco frente al golpismo separatista y desde luego corresponde a los millones de catalanes que quieren continuar siendo parte de España mantenerse activos para que los partidos constitucionalistas no se anden con tonterías por lo mucho que esta en juego. Sobran pues cálculos egoístas. Garantizar la legalidad es blindar la libertad. Algo que hoy de manera evidente no existe en Cataluña. Sin embargo las medidas coercitivas del artículo 155 serán estériles si a la vez no se construye una nueva mayoría gubernamental capaz de dialogar sobre el futuro sin rupturas ni desafíos. Por eso Rajoy, Sánchez y Rivera han de conjugar la solución o de lo contrario serán de igual modo rémoras manifiestas del problema.