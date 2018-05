El pasado lunes Pepa Bueno preguntó a Ana Patricia Botín si era feminista en el programa 'Hoy por hoy'. «Si me hubiera hecho esa pregunta hace 10 años, habría dicho que no. Hoy digo que sí, porque me he dado cuenta de que existe la discriminación (...) Que las mujeres lleguen a los puestos de responsabilidad es un buen negocio para todos», contestó la presidenta del Banco Santander. Un día antes de la huelga del 8 de marzo, la periodista formuló la misma cuestión a la ministra de Sanidad. «Lo considero una etiqueta y no me gustan las etiquetas», respondió Dolors Montserrat. Las personas estamos expuestas a ser encasilladas, pero no todas las calificaciones son deshonestas. Defender el «principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre» (definición de feminismo, según la RAE) no es un ataque innoble o detestable. Hasta la banquera española dice haberse dado cuenta, al menos, así lo ha declarado públicamente.