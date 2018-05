EL PATINETE

Esta semana Isabel Domingo hacía referencia, en este diario, de los problemas que están surgiendo a raíz de la aparición de nuevos vehículos unipersonales, de momento, llamados patinetes que circulan a gran velocidad, no solo por el carril bici; se hacía eco de la postura de algunas asociaciones de vecinos y de la necesidad de regular este tráfico.

Ayer me acordé de ella porque estuve a punto de ser arrollado por uno de esos artefactos. Yo he practicado mucho toreo de salón, en mi casa, donde el peligro era mínimo, he trabajado mucho el movimiento de caderas, tanto que se me daba bien la cumbia, pero el tiempo no pasa gratis. No soy lo que era. Soy carne de patinete.

Las aceras de la ciudad se han convertido en una trampa para cazar peatones. ¿Hay algún plan en el Ayuntamiento riboniano para seleccionar peatones a abatir?

¿Son las personas de edad provecta las destinadas a ser liquidadas por considerarlas conservadoras, digo, y de voto popular? Si fuera por eso sugiero a los estadísticos y estrategas, al servicio del Supremo de la ciudad, que revisen os últimos acontecimientos populares.

¿El señor Zaplana, presidente en su día de la Comunitat es popular o solo comisionista? La UCO, que está muy puesta en huida de capitales y muy atenta a su regreso por la vía del ladrillo u otra vía, lo sabe.

Sin duda este señor y sus métodos no son populares y a la vista de que como está quedando la formación de otrora gobierno de Aznar la cosa es cada día menos popular. Regulen a los patinetes y manténganos vivos.