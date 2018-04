En 'Microfísica sexista del poder', Nerea Barjola analiza el crimen de Alcàsser y su cobertura. Según la autora, la narración de un caso como este sirve para imponer disciplina sexual a las mujeres. Lo de Alcàsser, donde se señaló a las niñas por haber hecho autoestop, sirvió como mensaje aleccionador. Barjola saca el crimen de lo terrorífico y lo sitúa en la cotidianeidad que niega a las mujeres volver a casa por una calle oscura o mostrarse sexualmente activas. Meterse en un coche o meterse en un portal. Da igual. Los culpables son ellos, nadie puede discutir eso. En 'Las chicas Gilmore', Lorelay aconsejaba a su hija Rory que en una fiesta no comiera patatas fritas salvo si era ella la que abría la bolsa. Y que lo hiciera en ese momento porque el bol era una fuente de infecciones. Estaría bueno que las madres pudieran aconsejar sobre patatas fritas pero no sobre la mala idea de volver a casa por un descampado porque no es feminista.