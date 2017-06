El jueves, en Nazaret, entraron en servicio, en el paseo que orilla el antiguo cauce del Turia, docenas de nuevas farolas. No es este un Ayuntamiento dado a los efectos luminosos; incluso presume de estar desmontando la labor de Juan Vicente Jurado, tan generoso en luxes. Por esa razón, escamados, los del gremio del papel impreso nos hemos puesto a relacionar el detalle lumínico nuevo con la presencia de asentamientos nocturnos que los vecinos no desean. Porque si el Cabanyal se queja, Nazaret también lo hace: en este caso por las molestias de los viajeros que, teniendo su destino en Argelia, pasan muchas horas esperando embarcar en los ferris de Baleària o Trasmediterránea.

Viene aquí al pelo mencionar la Operación Paso del Estrecho, en la que la administración española moviliza recursos de todo tipo para llevar bienestar y seguridad a quienes han de esperar turno para tomar un trasbordador rumbo a Marruecos, Argelia y otros países más lejanos. Es ahora, con el calor, cuando miles de magrebíes tomarán sus vacaciones y los buques doblarán su actividad; va a ser ahora, sobre todo cuando concluya el Ramadán, el próximo día 26, cuando aumentará la demanda de plazas en un trayecto -el de Valencia a Mostaganem- situando ya en el mercado del transporte como el atajo más al norte entre los enlaces de España con África.

Sin embargo, el Gobierno ha dejado a Valencia, por segundo año consecutivo, fuera de los planes de la Operación Paso del Estrecho. Los puertos de Algeciras, Tarifa, Málaga, Motril, Almería, Alicante, Melilla y Ceuta hace ya semanas que se preparan para atender los detalles que necesitan grandes oleadas de migración; pero el de Valencia, aunque también está aplicando algunas soluciones, no viene incluido como uno de los beneficiarios 'de serie'.

Una vez más, hay que lamentarlo. Una vez más, hay que preguntar a la delegación del Gobierno y a Interior, a la Generalitat, al Ayuntamiento y desde luego a la Autoridad Portuaria de Valencia, qué ha pasado para que no seamos un punto de referencia en las inversiones como los otros ocho puertos. Ni duchas ni áreas de descanso, ni traductores ni buenas indicaciones bilingües, como habrá en otras terminales... Los pasajeros a Argelia no van a encontrar en Valencia las comodidades razonables que desde hace años se mantienen en otras ciudades. Nuestro puerto tiene una terminal multiuso, la de Trasmediterránea, que atiende al pasaje de la compañía y al alicaído movimiento de cruceros. Pero Baleària, que aspira a disfrutar de un mejor emplazamiento, no lo ha conseguido y no tiene para sus líneas la instalación digna que Valencia merece.

Para los que quieran lamentarse de la suerte valenciana, he aquí un gran asunto. Para los que piensan que no hay que llorar sino pelear, una razón por la que enfadarse. Mientras tanto, los partidos, todos, entretienen sus días con mezquinas luchas internas.