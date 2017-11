Paseo por la vida

De vez en cuando, estos amigos de LAS PROVINCIAS, a cuyas páginas volví tras algún tiempo de ausencia, me piden unas líneas para un día cualquiera, y normalmente lo que llena mis renglones son reflexiones acerca de la actualidad política o social; así es que hoy me planteaba si volver a escribir algo sobre la perspectiva catalana -¡tema ya tan hablado y escrito!- o intentar un diálogo más íntimo y cercano con aquellas personas que tengan la deferencia de leerme. Y me he inclinado, con el permiso de los responsables de estas páginas, por entablar hoy un diálogo más humano y próximo con quienes me lean.

Si me lo permitís, lectores, y perdonadme que os tutee, las palabras de hoy van a ser una reflexión sobre la vida y la muerte, de contenido nada trágico -¡no vayáis a pensar!- sino puramente fruitivo. Comienzo por una afirmación que en mi modo de pensar y sentir es paradigmática: la vida es un don, que hemos de agradecer con inmensa hondura mientras andemos deambulando por este complejo y maravilloso mundo que se nos ha dado. Sólo de pensar que yo no hubiera existido, que mis padres no me alumbraran, que no hubiera podido vivir, sentir y disfrutar de cuanto la existencia me ha dado, me provoca una sensación de abismo y de profunda angustia. La posibilidad de que yo hubiera podido no ser, me acerca a una perspectiva de la nada, que soy incapaz de entender.

Vivo, ando, sufro, gozo y ahora os escribo a cada uno de vosotros, invitándoos a eso que los franceses llaman con la bella sonoridad de su idioma, 'la joie de vivre', la alegría de vivir. Ciertamente, cada día nos llegan estímulos negativos, en forma de noticias de tragedias o dramas que, con velocidad de vértigo, los medios de comunicación ponen a nuestro inmediato alcance, hasta el punto de que lleguemos a pensar que el hecho de existir ya es en sí mismo una frontera cercana con el drama. Estos días mismos, quien tenga algo de sensibilidad, andará sobrecogido por la vicisitud de unos cuantos marinos encerrados en un submarino de destino ignoto. ¡Y así todos los días!

Valga, en relación con ello, una pequeña anécdota personal, que mi pudor me permite contar. Hace dos días me enteré de que, quien había sido mi niñera, que vivía en Francia desde hacía décadas con su familia nacida allá en la emigración, había fallecido. Me fui al álbum familiar de fotos y la volví a ver, conmigo como diminuto ser, no más de tres palmos de persona, echando a las palomas de la Plaza de la Virgen unos granos de arroz, que entonces vendían en unos cartuchos de papel. Me vi a mí mismo, la vi a ella, evoqué la seguridad que me proporcionaba con su presencia en los cotidianos paseos, sentí de nuevo el profundo afecto que nos hemos profesado siempre, y la recordé en sus momentos de compañía, pero también como mujer fuerte que había creado una familia en el entorno de la emigración, que tenía nietos, que había tenido una vida significativa y significante. Una vida llena, que mereció la pena.

Pensé en lo impotente que es la muerte frente al recuerdo, supe de la inmensa capacidad que posee el ser humano de sobreponerse sobre el cómputo de los días, y traspasarlos con la llama del amor y de la memoria, que siguen vivos mientras nosotros continuemos por acá. La lacerante herida de la finitud anda en nosotros amortiguada por esa capacidad de rememorar lo pasado, de eliminar lo negativo del pretérito y de volver a gozar con los buenos tiempos perdidos.

Frente a cualquier tentación depresiva, hemos de considerar nuestro vivir como un paseo, un viaje, y que, tal que en cualquier tránsito, éste tiene su origen y su fin, un trayecto que nos permite ver, hablar, amar, disfrutar del paisaje, leer, conocer, y observar, construirnos a nosotros mismos, como seres sintientes y vivos, gozantes y dolientes. Lo importante es no perder esta oportunidad única de la existencia. Yo se lo digo machaconamente a mis alumnos: no perdáis la opción única del vivir, no dejéis pasar esta vida que cada día nos sale al encuentro, y, cuando alguien se os vaya, no imaginéis un futuro con quien se fue, que ya es imposible por la fragilidad de la vida, sino recordad todo cuanto habéis construido y sentido con quien ahora se evapora como la tenue voluta de un cigarrillo.

Siempre, siempre, he sido un profundo defensor de la vida, y un acendrado contrario al aborto, no sólo por razones de convicción ética, jurídica o religiosa, sino por el convencimiento de que a nadie nos es dado el derecho de impedir a otro que sepa lo que es la vida, la dicha, el amor y también el sufrimiento. Todo ello es ser; ésa misma vida que se nos escapa imparable a cada segundo, pero a la que ninguno hemos estado dispuestos a renunciar.