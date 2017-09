¿Qué va a pasar?

Mi gente, los más mayores, se adapta como un guante a las circunstancias. De modo que en un par de días ha aprendido a poner el telediario un poco después de las tres y cuarto, o un instante antes de las nueve y veinte, con el fin de no tener que aguantar la triste, la muy amarga dosis informativa de cuanto está pasando en Cataluña. Por la sencilla razón de que no quiere ver lo que ya sabe: no quiere aceptar que la deriva de los nacionalistas y la izquierda catalana ha llegado hasta el extremo de intentar un golpe de mano.

Los mayores consumen telediario sin Cataluña -¿para qué?- y se ensimisman con la imagen de unidad y solidaridad, de hermandad, que está dando al mundo el pueblo mejicano. Porque no sabemos decir qué es una nación, no sabemos explicar cómo se configura un desconocido sentimiento de patria; pero los españoles intuyen que si ha de ser algo que se pueda sentir y tocar, tendrá que ser esas interminables cadenas humanas que se pasan uno a uno los ladrillos de un edificio derruido.

Méjico, lo recuerdo, es una república federal. Pero a ver quién les toca la noción de patria y la bandera. Méjico admirable, todavía sin calle en Valencia, ocupa, con su desgracia en las manos, ese espacio noticiable que los españoles quieren admirar. Porque es un ejemplo de virtudes cívicas en oposición a la miseria de un nacionalismo que burla la ley de todos para ver si de paso esquiva las deudas pendientes por la corrupción.

Mientras tanto, queriéndolo o no, el nacionalismo catalanista valenciano --el Compromís de Baldoví, Morera, Ribó y Oltra-- empezó el miércoles a soltar el vapor sobrante de unas calderas recalentadas. Y, rotas las válvulas de seguridad, se desbordó en las redes sociales y en la calle de Colón, para pedir cuentas a Maura-Rajoy. Son días duros, días en los que los gobiernos --el del Botànic y el de la Nau-- tienen que resistir crujidos y contradicciones. Son días de quitarse la careta, aunque sea para echar de comer forraje fresco a la militancia. Son días en los que nadie defiende en una tertulia el papel de un Estado con guardias; en los que el PSOE pone bálsamo en todas sus heridas con tal de no perder el poder.

Son días de Photomaton, de fotografía instantánea de cada partido. De amagar con la zanahoria del dinero y el poder para ver si los independentistas pican. Es hora, sí, de pedir a todos los santos que el PSOE no se nos raje, que no titubee en un momento de tan grave compromiso. Porque en el fondo, todos lo intuimos, se acerca un tiempo de componendas -le llamarán Segunda Transición- donde verdaderamente se impondrán dos modalidades de autonomía, normal y extraordinaria; que tampoco van a satisfacer a vascos y catalanes y dejarán más agravios en las regiones restantes. España es el país de la pregunta única: ¿Qué va a pasar?