Parlar apichat

Una de les varietats més caracterisades del valencià és la central, més coneguda popularment com a 'apichat', que comprén, en algunes excepcions, les poblacions del Camp de Morvedre, el Camp del Túria, l'Horta i la Ribera Alta. El valencià tradicional de fòra d'eixes comarques distinguix en general, al pronunciar-les, la 'g/j' i la 'ch' (de tal manera que diu 'taronja' o 'fege' en un sò suau, paregut a la 'j' anglesa en 'James' o 'joke', distint de la 'ch' de 'pancha' o 'chocolate', que sona com la 'ch castellana); diferencia també la 's' sorda i la sonora (de tal manera que pronuncia la 's' de 'casa'o la 'z' de 'colze' en un sò vibrant, paregut a la 'z' del portugués 'beleza' o la 's' de l'italià 'deliziosa', distint de la 's' castellana en 'pasar'); i també distinguix, encara que per desgràcia està perdent-se, la 'v' de la 'b', pronunciant-la, en 'cavall' o 'cantava', igual que ho fan l'italià, el portugués o el francés, tocant les dents superiors en el llavi inferior, en un sò pròxim al de la 'f', en lloc de tocant els dos llavis entre sí com ocorre en el cas de la 'b'.

La particularitat del valencià apichat és que no diferencia els fonemes anteriors, de manera que pronuncia la 'j' de 'taronja' com si fora una 'ch', la 's' de 'casa' igual que les 'ss' de 'passar' o la 'ç' de 'plaça', i la 'v' com una 'b'. Este fenomen, ben conegut des d'antic, fea paréixer als demés valenciaparlants que els valencians centrals parlaven 'espijant' la boca, açò és, apretant-la o comprimint-la, d'a on ve el popular apelatiu.

Això no vol dir que el valencià central siga manco ric en lèxic o morfologia (per eixemple, és el dialecte que millor conserva el pretèrit perfecte simple 'yo aní, ell digué, tu fores, ell pensà' front als demés parlars, que tendixen a perdre'l o l'han perdut per complet); vol dir, a soles, que té un accent llaugerament diferent. No obstant, tradicionalment se considera que la pronunciació 'sonora' de la 'g/j', la 'v' i la 's/z' per ser més rica i diferencial té més prestigi, i s'ha tengut en conte per a la normativisació de l'idioma, que sí les distinguix ortogràficament. Pero això no vol dir, en absolut, que els parlants de Puçol, de Llíria, de Catarroja, de L'Alcúdia, d'Alberic o de Sollana parlen 'malament' el valencià; simplement parlen 'el seu' valencià.

Una cosa és la necessària definició d'un valencià ideal, estàndart, en el que, com a mínim en el propost per la RACV, tots nos sentim identificats perque pren lo més genuí de cada dialecte valencià, i una atra condenar les diferents realisacions comarcals del nostre idioma. No les confongam en una atra realitat preocupant: la degradació generalisada del valencià parlat actual, apichat o no, a nivell fonètic, lèxic i morfosintàctic, condicionat per una diglòssia en el castellà i un model llingüístic oficial errat en el plantejament i en la seua aplicació pràctica.