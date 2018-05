Supongo que me había levantado entre avinagrado y torcido aquella mañana. Por eso, cuando un compañero de trabajo con el cual me unían pocos vínculos y ninguna afinidad se acercó hasta mi mesa sonriente desconfié. Era temprano y sólo estábamos él y yo. Desenfundó su móvil, masajeó la pantalla y me lo colocó bajo la napia. Entre las legañas vi la foto de un pequeñuelo de tres o cuatro años soplando las velas engarfiadas sobre una tarta. «¿Qué te parece? Mi hijito ayer, en su cumpleaños». No recuerdo si acerté a disimular la cara de asco que compuse, pero no olvido que le dije: «No me interesa». Y mi nariz apuntó de nuevo el periódico que estaba leyendo. Nunca me lo perdonó. Se ofendió. Me retiró el saludo y la palabra, que es una suerte de venganza muy de hidalgo rancio. Agradecí que él mismo me librase de la servidumbre de saludar a alguien que me importaba un huevo. Me fastidia saludar a la gente que me la repampimfla y tampoco entiendo esa corriente que obliga tejer a los habitantes del microcosmos laboral lazos de gran amistad. ¿Por qué? Con algunos sí y con otros pues como que no. De todas formas, por culpa de aquel suceso acontecido hace varios años (bueno, y por otros detalles, en fin), arrastro cierto complejo de persona antisocial. Pero la alegría me traspasó cuando la otra tarde, tertuliando con un amigo que ha superado los setenta años, este confesó que siempre se larga cuando coincide con amigos de su edad y le enseñan las fotos de sus nietos. «No lo soporto, se ponen de un baboso intolerable... ¿Les he pedido que me muestren las fotos de sus nietos? No. ¿Es que no tienen otro tema de conversación? Nada nada, me levanto y me voy...». En efecto, esto de exhibir los cachorros por el morro gracias al telefonillo sólo puede interesar a la parentela directa, a ver si nos enteramos.