El Valencia será lo que Parejo quiera. Habrá fútbol en función de la disposición del de Coslada. No hay matices. Ante Las Palmas fue el mejor jugador en el terreno de juego. No el más vistoso; sí el más completo. El Valencia de Marcelino gira sobre el eje de su capitán. Miquel Nadal -gran Marcador Dardo el del lunes, por cierto- me envió un mensaje en pleno partido: «Parejo es un jugadorazo». Titular de crónica. No hace falta más. Nadal tiene una visión nítida de su equipo. Sabe moverse en la neblina. Insisto, el Valencia será lo que Paerejo quiera. El madrileño es el jugador más veterano de la plantilla. Nunca ha tenido una vida fácil en Mestalla. Casi siempre señalado. Bien por errores propios bien por la rutina de cargar con el muerto. El Valencia de los últimos años siempre ha dependido del estado de ánimo de Parejo. Hoy es una pieza clave para el proyecto de Marcelino. Nuno lo renovó. Ayestarán lo apartó como sanción pública a su rebeldía aunque en privado trabajó para recuperar a un jugador fundamental para su esquema. Ha lucido un brazalete de capitán de ida y vuelta. Renució a él de motu proprio y ahora le ajusta casi como un guante. Soliviantó al valencianismo con el abrazo a una cachimba en los tiempos en los que el descenso estaba a un paso. Y recibió el perdón de la grada al demostrar que era uno de los que no se borraba. Mereció la salida del equipo. De la misma manera que se ha ganado la permanencia. Este Valencia será lo que Parejo quiera. Nadie suda más fútbol que él en el campo. Como en su día hacía Banega. Es el criterio y el atrevimiento en un mismo dorsal. El tiempo, el pase y el gol. Justito de revoluciones y de testosterona, ingredientes ajenos a lo que el entrenador pide de él. Parejo ha iniciado el camino de su madurez. Tiene la oportunidad de aprovecharlo. No es extraño que el Barcelona se pueda fijar en un futbolista así. Acopla a la perfección en el juego tradicional que se ha desplegado en los últimos años en el Camp Nou. No tiene el nombre rubricado en talones millonarios, tampoco es internacional, pero sería una pieza interesante en un centro del campo que todavía no ha superado la ausencia de Xavi Hernández y que cojea conforme Iniesta se hace mayor. Messi es quizá el mejor jugador del mundo, y lo es porque Xavi e Iniesta gestaron a sus espaldas las jugadas de dibujos animados. Valverde conoce a Parejo. Valverde impulsó al mejor Parejo. Cuestionar las condiciones del de Coslada es evidenciar ser un ignorante. El capitán del Valencia, centrado, es fundamental para Mestalla. Si Parejo quiere jugar al fútbol, el Valencia tendrá medio camino hecho de cara al objetivo. El Valencia, una vez más, será lo que Parejo quiera y lo mejor es que así lo cree también Marcelino.