Parece ser que hay gentes que todavía creen que el próximo día 1 de octubre va a haber un referéndum en Cataluña. Nada menos que para romper una relación histórica que dura más de quinientos años. Parece ser que hay bastantes señores de Girona que se creen lo del referéndum, y también en las comarcas del interior étnico-episcopal.

Parece ser que incluso en Barcelona hay gentes que están convencidas de que el día 1 de octubre empezará la historia de una república independiente, hija del complejo de superioridad, de la manipulación educativa y televisiva, de la subvención a la prensa y del temor de muchos políticos a los jueces que persiguen corrupciones endémicas, todavía no castigadas.

Parece ser que muchas personas de vida más o menos modesta, por lo general carente de grandes emociones aparte de los éxitos del Barça o de los fervorines de las fiestas patronales más etnográficas, vibran como locas, las pobres, con las emociones baratas y paletas que ensalzan las diferencias entre españoles, dentro y fuera de Cataluña. Personas que colocan en el éxtasis soberanista, en la pasión nazi de las identidades colectivas, y en otros tristísimos episodios entre tragicómicos y amenazantes, sus aburridas existencias. Gentes que sienten y actúan así porque les inculcaron el odio en las aulas, en casa muchas veces, en los centros teóricamente culturales, en la inagotable geografía del resentimiento. Gentes que viven influenciadas por esa miseria moral, y que creen, ingenuas, que van a asistir al nacimiento insolidario e insólito de un nuevo estado en el corazón de Europa. Como si Cataluña fuera Kosovo, y como si el resto de España se dedicara a enviar a brutales milicianos serbio-madrileños allende el Ebro a matar adolescentes y violar mujeres, incendiar casas y robar joyas y piedras preciosas. Hay gentes que se creen eso, sí, que Cataluña es Kosovo, lo nunca imaginado, y que Kosovo es el burdo precedente para poner en marcha la epifanía de una Cataluña por fin libre de la barbarie castellana. Es increíble, pero hay quien piensa así.

¿Lo piensan Puigdemont y sus amigos? Evidentemente, no. Ellos serán fanáticos, y lo son, y serán desleales hasta el delirio, pero no son idiotas, aunque es cierto que no andan muy sobrados de luces. Ellos no piensan eso, ni siquiera los de la CUP, el único partido político occidental regido por la locura.

Hace falta una invasión pacífica de psicólogos sociales sobre Cataluña, y de pedagogos honrados, y de políticos responsables, y de cordura. Lo bueno es que los catalanes, en general, son gentes de bien y de la sensatez, y cuando pase toda esta sedición -que no secesión-, cuando los responsables estén en la cárcel, o cuando menos, inhabilitados de todo cometido público, las cosas irán a mejor. En general. Parece que será así.