El paraíso no está en la tierra, sostenía el escritor Jules Renard, pero hay fragmentos. El aficionado granota tiene la sensación de que hay días que encuentra alguno en el estadio. Como el partido contra el Sevilla. O contra el Athletic. Dos actuaciones sublimes, corales, ejemplo de cómo jugar al fútbol. Derroche de técnica, pundonor, táctica, despliegue físico y velocidad que ha elevado al levantinismo a la gloria. Por méritos propios. 180 minutos que han asombrado al mundo de fútbol. Para enmarcar y ver repetidos una y otra vez. Solo cabe quitarse el sombrero y hacer reverencia ante el milagro obrado por SanPacoli. Nadie encuentra explicación a semejante metamorfosis. Ni siquiera los jugadores que contemplan asombrados su propia evolución y la de sus compañeros. La actual situación nos lleva a compadecernos de la secretaría técnica para la confección de la próxima campaña. No nos gustaría estar en su piel. En apenas un mes han pasado de tener que despedir a la mitad de una plantilla cuestionada que no servía para Primera, a pensar que con tres retoques se puede aspirar a algo más. ¿Cómo es posible, visto lo visto, optar ahora por prescindir de jugadores que parecían totalmente desechables con Muñiz como Boateng, Cabaco, Jason o Lukic, por citar solo cuatro? Lo cierto es que esta plantilla ha conseguido con creces el objetivo fijado a principio de temporada: alcanzar los 40 puntos. Y faltan aún tres jornadas. La clave, lo que ha marcado la diferencia, es el banquillo. Por eso, nadie en sus cabales duda de la inmediata renovación del entrenador. Asegurar su continuidad a toda costa, procurando no caer en los habituales tiras y aflojas en la negociación 'made in Catalán' que terminan por hacer huir a la pieza y espantarla. El club no está en posición de fuerza. SanPacoli tiene la sartén por el mango. Lograr 19 puntos de 24 posibles en Primera está al alcance de muy pocos. Lo sabe Paco, tocado por una varita, y lo va a usar a su favor. No debería haber problemas. El Levante 18-19 debe construirse desde el banquillo. Y una vez asegurada la continuidad del técnico de Silla, con contrato de por medio, Tito y Carmelo deben sentarse con él y planificar. Con humildad. No actuar a sus espaldas o mantenerlo al margen. Evitar caer en el mismo error que con Muñiz y que provocó que luego apenas contara con los nuevos. Para eso hay que planificar con Paco López las bajas, el futuro de los jugadores cedidos, los que regresan, los del filial que tan bien conoce el míster, los puestos a cubrir, el número y características de los nuevos fichajes, la programación de la pretemporada... Todo consensuado y avalado por el nuevo técnico. Solo así podremos soñar y volver a disfrutar de fragmentos del paraíso a partir de agosto, ola mejicana incluida. O no.