James Stockdale fue un oficial de los Estados Unidos hecho prisionero durante ocho años en la guerra de Vietnam, que sufrió toda clase de vejaciones por parte de sus captores. Lo mismo le ocurrió al neurólogo austriaco Victor Frankl, que entre 1942 y 1945 sobrevivió a varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. Ambos afirmaron que lo que les hizo sobrevivir fue el convencimiento (que convirtieron en su objetivo principal) de que saldrían de aquello con vida.

El caso del oficial estadounidense dio lugar al posterior planteamiento de la paradoja de Stockdale según la cual hay que conservar la fe pese a las dificultades y al mismo tiempo confrontar los hechos más brutales de tu realidad actual, sean los que sean. En cuanto a Frankl, acabaría escribiendo uno de los más interesantes estudios sobre comportamiento humano en condiciones extremas, 'El hombre en busca de sentido'. El libro contiene poderosas afirmaciones como que «al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino».

No vivimos en una sociedad en guerra. El sufrimiento humano que narran Stockdale y Frankl si bien se puede dar en nuestros días en circunstancias de agresión, violencia o enfermedad, también puede ser extrapolable a cualquier tipo de dolor afectivo o emocional, más acorde al escenario actual. Y aunque el sentido final del sufrimiento sigue siendo en última instancia inexplicable, es asimismo un hecho que la vida humana se vuelve más compasiva y halla profundidad a través de él. Nada que no nos hubiesen dicho ya los estoicos (Séneca afirmaba que cada cual es tan desgraciado como imagina ser), Schopenhauer o el mismo Dostoievski. El autor de 'Los hermanos Karamázov' o 'Crimen y castigo' lo refleja brillantemente en una sola frase que resume en gran medida su pensamiento ideológico: «Sólo temo una cosa: no ser digno de mis sufrimientos».