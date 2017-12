El seu paper

El paper és molt sofrit», diu el clàssic. Pero hui, com soport del pensament escrit, vehícul de la novetat, testimoni del contracte, caixer del saber, archiu de l'història, etc., ¿ara apenes li toca fer el paper del malvat, en el drama quotidià que representem? ¡Qui t'ha vist i quí ara...! te detesta, arraconant-te, per la tecla, la pantalla, el rectàngul... enfilant en xàrcia moltes de les teues benèfiques funcions, enredrant-nos en més bolics dels que cal; quan un paper soluciona tants conflictes. No li val que ara intenten soterrar en vida la teua precarietat funcional; no seré yo qui te bandege, mes que en este moment teclege, aguardant llegir dilluns, en faldó de fulla, lo negre que ara formigueja als ulls d'aquells que com yo va a pel paper: du per capçalera LAS PROVINCIAS. Perque certes modes, invents i millores, ben vingudes siguen, mentres no arrematen, immisericordes, allò que fa encara, per eixemple bon periodisme, que arma excelsa lliteratura en llibres... i que, si nos encantem, serà pasta de crematori o pols de cementeri, per a escarni generacional del qui no sabé aguantar la moda papericida. Despusdemà serà millor..

Ya me perdonareu el sermonet, quan me n'aprofite per a felicitar els Nadals i Ninou a tot lo món, estalviant la targeta ilustrada. Si, també peque de pragmàtic, si enfile els pensaments i bons desijos, per a familiars i amics, sense un contacte físic ¿qué he, fet d'aquella costum epistolar, que permetia ser acaronada o besada i recorda? Encara com està el diari, penúltim guarda de les tradicions, junt als llibres.

I arremate parlant de llibres: pense que en temps heròics de l'impressor, hem de vore el llibre com el regal més exquisit. I com per estos dies la maquinaria comercial nos mana ser obsequiosos, qué millor que regalar llibres, majorment si estos són a preu de regal. En estes idees hem montat la lll Fireta de Nadal Pel regal d'un llibre, en la RACV.