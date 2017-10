La de Pandora, con esa caja maldita de la que salen todos los males, es una metáfora que da repelús. Pero díganme si hay otra menos mala para el presente, con Cataluña instalada en el vértigo de sus fantasías y el Gobierno, tan cauteloso como lento, tan prudente como desesperante, abriendo al fin la cortina del artículo 155 de la Constitución, que viene a ser como operarse sin anestesia con cirujano debutante.

Me preguntan qué prefiero para el futuro, si un adosado en Islandia o una pradera con derecho a agua en Botswana. Y yo les digo que no, que este es un gran país donde van a ocurrir algunas grandes cosas, aunque nos hemos de hacer el ánimo de que el asunto va para largo y la cajita de Pandora puede dar sorpresas que no siempre van a ser agradables.

Porque sí, después del nuevo discurso del Rey en Oviedo, después del respaldo europeo a Rajoy, va a haber que intervenir en Cataluña, bisturí y mano firme, para poner orden en Interior, Presidencia y Economía, como mínimo; para que obedezcan la ley esos Mossos d'Escuadra que fundó, amarga ironía, el rey Felipe V que cuelga cabeza abajo en Xàtiva acusado de 'maulet'. Y habrá que hacer las cosas despacio, pactando cada paso, en una operación de relojería en la que el Gobierno tendrá la responsabilidad última pero Ciudadanos y el PSOE habrán de estar al lado, codo con codo en el quirófano, mucho tiempo, hasta reponer la legalidad quebrantada. Y habrá que hacerlo por encima de protestas, caceroladas, manifestaciones, veladas con velas y algún que otro lamentable reparto de cera.

Y nos acostumbraremos, qué remedio queda. Porque habrá escraches, de un lado y otro, siempre reprobables, siempre evitables, todos dignos de investigación policial. Porque ninguno, ni los de antes ni los de ahora, ni aquellos de la orilla izquierda ni estos de la derecha, merecen ampararse en la libertad de expresión, que es otra cosa.

Con todo -no hay mal que por bien no venga- va y resulta que José Luis Ábalos, en un par de meses, se nos ha consagrado como el hombre paciente y prudente que el PSOE necesitaba ahora mismo, como espejo de Rajoy, para ayudar a fijar a un Pedro Sánchez que siempre sale movido en las fotos, de puro huidizo. Es el PSOE «como Dios manda», que dice mucha gente, el que está donde debe, junto a una Constitución que hay que cumplir incluso para cambiarla.

Y todo eso, háganse cuenta, durante cuatro o cinco años, si no más. Con ministro delegado del Gobierno en Cataluña. Y con tiempo, roce, comprensión, contacto, reflexión y pérdida de miedo como para entenderse y sin perder la legítima aspiración al poder. Incluso para comprender que, si quisieran los tres partidos, mañana mismo cambiaba el Triángulo del Botànic, sacaban el nacionalismo del Ayuntamiento, enderezaban la consellería de Educación y hasta qué se yo... arreglaban lo de los horarios comerciales.

Ande, doña Pandora, sea usted benévola...