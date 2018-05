PALOMAS ESTERILIZADAS

El 14 de julio de 1933, el Partido Nazi (alemán, por supuesto) promulgó la 'Ley para la Prevención de Progenie' y aplicarla a los seres humanos con 'enfermedades hereditarias'. En ella se incluía también a los 'ciudadanos problemáticos'. El resultado fue el asesinato de más de seis millones de judíos y demócratas. La mayoría gaseados.

No voy a comparar aquella masacre humana con la que pretende realizar la, paradójicamente, 'consechala' de Bienestar Animal. He visto a varios gatos y perros comiendo opíparamente en varios restaurantes caros de Valencia, se lo juro, con cargo a su 'rechidoría.

Y no lo hago por dos motivos. Primero, los palomos (machos o hembras) no son personas, aunque sí criaturas de Dios. Y segundo, la decisión de doña Glòria Tello (a Dios en las alturas) se limita a esterilizarlos temporalmente y no gasearlos.

Estoy convencido de que tal atrevimiento habrá partido su corazón, dividido entre el ser y el no ser. Es decir, entre seguir consintiendo que los palomos y las palomas (las hembras también defecan, no caigamos en un feminismo fraudulento) ensucien los edificios públicos e históricos y los vehículos a motor aparcados en las calles donde hay árboles.

Al respecto, se ha filtrado a los medios de comunicación de masas una presunta y napolitana-'cabanyalera' discusión entre doña Glòria Tello y el 'consechal' de Movilidad Sostenible, Pacificadora y Solidaria. En efecto. Al parecer el 'signore' Giuseppe Grezzi le afeó a Tello -ambos estaban almorzando en la sede de una numerosa colonia de gatos subvencionada por Compromís- su pretensión de esterilizar a las palomas y los palomos.

Grezzi le dijo, presuntamente, que los palomos y palomas deberían continuar 'haciendo de vientre' encima de los automóviles. Grezzi argumentó, con la razón fisiológica que le caracteriza, 'que estas intrusas aves urbanas jamás dejarán de hacer sus necesidades por lo cual son la solución para terminar con los coches porque las heces de los palomos y las palomas corroen su chapa y pintura'. Y terminó así: 'Es un remedio 'sostenible' que nos dará mucha 'visibilidad' y ahorraremos varios millones en ponerles obstáculos a los automovilistas'.

Finalmente se impuso el criterio de la 'consechala' de Bienestar Animal. Tello aspira a que los gatos y los perros que invaden la ciudad (ahora los llaman 'mascotas') y que son el agosto de veterinarios, 'toiletteur pour chiens', vendedores, psicólogos 'animalistas', vivan, en un futuro próximo, una vida tan regalada como el 'Lagarto Juancho', la sensacional producción de William Hannah y Joseph Barbera.

Según un recuento oficial, en 2013 había 35.000 ejemplares de palomos en Valencia. Contados en pleno vuelo. Tello se ha dado cuenta de que son demasiados y ha puesto en marcha la 'Operación Avifauna', nombre que recuerda a alguna película del agente James Bond. Con ella 'se pretende una mejora de la calidad de vida de las aves y atender al mismo tiempo las quejas ciudadanas'. Una solución salomónica que le ha causado noches de insomnio.

La medida, dolorosa, consiste en hacerles creer a las palomos y las palomas que comen caviar cuando en realidad es 'blat de moro' (maíz). El Ovistop es un pienso esterilizante suministrado por la empresa valenciana Lokímica, situada en Catarroja, uno de los templos del 'all i pebre' de anguila. No es por nada, pero si la dieta de los palomos fuera 'all i pebre' y no Ovistop camuflado de maíz, los resultados serían igualmente efectivos, en mi opinión y sin ánimo de ofender a nadie.

Según la amiga de los gatos, los perros -a estos guarros sólo los pueden esterilizar sus dueños- y los animalitos, estas aves 'recuperan la fertilidad si dejan de comer' ese trampantojo de caviar. Pero ¿y si pierden el apetito porque desconfían del falso maíz, la pulsión sexual y mueren de hambre? ¿Y hay derecho a que muchos centenares no puedan formar una familia decente por culpa de la 'rechidora'? Y dejo pasar el componente machista de la medida: el falso caviar será solo para las hembras.

Esta resolución municipal se asemeja a la ley citada al principio de este texto. Pero con palomos y palomas, a los cuales, por cierto, detesto. Una contradicción como otra cualquiera.