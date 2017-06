Palabras de amor

La modalidad de los conciertos benéficos me provoca cierta grima. En principio organizan esas romerías santurronas bajo el paraguas de una causa noble, sin embargo la industria del espectáculo rara vez muestra inocencia altruista. La cantante que arrasa entre los críos salió huyendo tras el atentado en su concierto de Manchester. Recibió críticas. Su equipo de relaciones públicas, naturalmente, se activó. Repartieron imágenes suyas cuando bajaba desde su reactor en su país. La joven artista lucía testuz inclinada, gafas de sol y mohín grave. Aparecía guapísima. Sus publicistas proclamaron su dolor. Para redondear la jugada, se apresuraron en montar un concierto benéfico junto a otros ídolos de la infancia. El concierto casi discurrió simultáneo a los últimos atentados de Londres. La chiquillería, los padres de esa chiquillería, participaron de buena fe en el evento. Los cantantes desgranaron frases tópicas de azúcar, miel y membrillo, el coctail perfecto del buenísimo que nos conduce a la derrota en mitad del silencio de los corderos. «El amor es la mejor medicina contra el odio», coreaban. Dale palabras amorosas al yihadista que esgrime un cuchillo y verás cómo te cercena el gaznate. Yo preferiría parapetarme tras el escudo de un superhéroe, por si el amor no detiene al terrorista, y quizá a la mocedad no convendría educarla con mensajes babosos cuando los sucesos se revelan violentos y sanguinarios. No pretendo que recuerden el «sangre, sudor y lágrimas» de Churchill, no soy tan osado, pero venderles que el flower power nos salvará de los asesinos que nos apiolan por nuestro modo de vida me parece un error. Durante ese concierto, un Bobby inglés, reglamentariamente uniformado, bailó formando un corro de la patata con unos niños. Qué bonito. Menos mal que aquí todavía tenemos picoletos y maderos serios.