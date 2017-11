Palabra basura

Equidistancia es igualdad de distancia entre varios puntos u objetos. Desde hace un tiempo, equidistante es un insulto. Y una de esas palabras basura que los bobos adoptan. La Meryl Streep de 'La decisión de Sophie' era equidistante, no sabía qué hijo entregar a los nazis. Pero la pusieron en un brete y tuvo que darles a la niña. Hay veces en que no puedes elegir. Otras, sí. No sé, entre ETA o las víctimas. Faltaría más. Marta Rovira, independentista suelta, dice: «Estás con la revolución o con el Estado opresor». Hombre. Yo soy muy equidistante con Forcadell, que salió de la cárcel con la conciencia tranquila. No sé si es una traidorcilla o la más lista. Lista como el Kevin Spacey de 'Sospechosos habituales'. Lista como Rajoy (eso dicen). De las de hacer jugadas maestras. Cioran, a quienes le reprochaban su incoherencia, les contestaba que nunca había pretendido ser coherente. ¿Por qué iba uno pretender no ser equidistante? O facha.