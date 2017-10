El desagradecimiento es uno de los primeros pasos de la desmemoria. El valencianismo futbolístico padece el mal de olvidar los momentos importantes para enfilar la opción de la lapidación de aquellos que en su día aportaron más de lo que alguna vez restaron. Pasó con Kempes, pasó con Tuzón. El personaje en cuestión no tiene la trascendencia que tuvieron el delantero argentino ni el expresidente del club pero, desde su parcela, fue parte importante para que a principios de este siglo existan razones para defender si ese fue el mejor Valencia de la historia. Me rebelo contra el ataque gratuito a Pako Ayestarán. A la mofa desmerecida ante la falta de argumentos. Al técnico de Beasáin se le puede responsabilizar de poner en el punto óptimo de forma a una plantilla que ganó dos Ligas y una Copa de la UEFA. Esa es su culpa. También fue el responsable de salvar de la caída a plomo hacia los puestos de descenso de una entidad sin gobierno después de Peter Lim iluminara al planeta fútbol con la ocurrencia de colocar como entrenador a un exfutbolista y comentarista de televisión como Gary Neville. Con Ayestarán se ganó al Sevilla, Barcelona y Eibar -la imagen de aquella ola en Mestalla frente al equipo armero es de las más bochornosas que se recuerdan- para blindar la categoría. A partir de ahí, la falta de profesionalidad de muchos jugadores y la irresponsabilidad de algunos caraduras que hoy ya no están en el club, colocó de nuevo al equipo en la senda de la deriva. Vaya por delante que Ayestarán es un tipo que me cae bien, que le deseé suerte en su nuevo camino en Las Palmas y que lamento que las cosas no le vayan en línea recta. Creo que a las buenas personas el tiempo les hace justicia. El vasco se agarró a la oportunidad que le dio el Valencia y lidió con un vestuario de corrillos y con algún que otro (ex)futbolista que era un pegote en la plantilla -léase Mario Suárez-. Es cierto que Ayestarán tuvo parte de responsabilidad en la mala marcha del equipo al inicio de la Liga. Ninguna victoria en cuatro jornadas. Partidos como el de Las Palmas que se fueron de manera incomprensible, la mala suerte en Eibar y la estocada del duelo ante el Real Betis. En San Mamés la destitución casi era ya un trámite. En el debe del vasco anoto el temor que pesó más que el atrevimiento para no darle la oportunidad a Carlos Soler, el jugador con el que el valencianismo comenzó a recuperar la fe. Además, Ayestarán equivocó la forma de envolver su discurso porque dio facilidades a la crítica tonta por parte de aquellos que hacen de la mofa su discurso. El vasco fue preparador físico, es cierto. El mejor de todos. Y puso a punto a un equipo campeón. Además salvó a un Valencia en barrena y tuvo la dignidad de no saltar por la borda como 'Schettino' Prandelli. No lo olviden.