¿En qué país vivimos?

Quien viene reclamando respeto a su identidad avasalla en otras partes, como Valencia, implantando el catalanismo con negociaciones fraudulentas. Veamos esto que no es una tontería: La supuesta grandeza de los oníricos países catalanes y su idioma no ha existido hasta bien tarde en la historia. La gramática catalana no existía hasta que hace un siglo el ingeniero Pompeu Fabra la creó sacando normas de donde le parecía y así poder componer lo que ellos llaman ahora su lengua, ya lo dijo el académico Torcuato Luca de Tena con estas palabras: «En 1912 se publica la primera gramática catalana independiente de la valenciana, mezcla de arcaísmos, valencianismos, galicismos y palabras inventadas por Fabra». Nosotros los valencianos tenemos la lengua valenciana con varios siglos de antigüedad y un siglo de oro (siglo XV). Esto es lo que se está queriendo borrar para ser substituido por lo que Pompeu Fabra creó en su momento.

¿Quiénes son hoy los enemigos de la lengua valenciana que ignoran su historia, cuando incluso la lengua valenciana tiene su propio Siglo de Oro anterior incluso al de la lengua española? El Partido Popular, en la época de José María Aznar ya negoció con el chantajista de todos conocidos, el del 3%, al que le pidió los votos para ser investido Aznar presidente. A cambio, la 'generosidad' de aquel señor fue pedir que se sustituyera en Valencia la lengua valenciana por la catalana. Mucho antes ya había hecho algo parecido el PSOE, cuando para llegar al poder también pactó con los nacionalistas catalanes la entrega del idioma valenciano. En aquel entonces fue el conseller Cipriano Ciscar quien implantó el catalán en las escuelas de la Comunidad Valenciana, antes llamada Reino de Valencia. No sé quién será más culpable, si el usurpador de la lengua valenciana, que pide respeto para su comunidad mientras quiere implantar aquí el catalán, o los propios valencianos que lo hemos consentido.

Creo que quien no habla valenciano no sabe distinguir entre el valenciano y el catalán, al igual que yo tampoco sabría distinguir entre el inglés del Reino Unido y el inglés de Estados Unidos y de esto se aprovechan para catalanizar el valenciano. El valenciano, como lengua literaria culta, es mucho más antiguo que el catalán y sin embargo, en el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, consta que en la Comunidad Valenciana se habla una variedad del catalán. Nuestros profesores en sus clases se ven obligados a no reconocer la lengua valenciana y a enseñar catalán, según indican los libros de texto, si quieren mantener su condición de profesores. ¿Hasta cuándo? La lengua española es el idioma de todos los españoles y se habla en muchos países sudamericanos y algunos más, sin embargo está siendo reducida al mínimo en las escuelas. En los colegios valencianos, hay que decirlo, se está enseñando catalán, cuando a los valencianos no nos sirve para nada y además se triplican las horas de estudio para aprender esa lengua. Con esto y con los contenidos de los libros de texto lo único que se hace es fomentar los tan cacareados países catalanes. Baleares ya la compraron y en la Comunidad Valenciana ordenaron a Zaplana crear la AVL (Acadèmia de la Llengua Valenciana) para imponer no sólo la ortografía y la gramática catalanas, incluso el léxico catalán a nuestros hijos de manera oficial. Ignorando que la lengua valenciana ya tenía ortografía, gramática y diccionarios propios elaborados por la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Y yo me pregunto, como estoy seguro que se preguntan muchas otras personas ¿cuánto se ha beneficiado Cataluña con todo esto? ¿Y cuánto le ha costado a Cataluña fomentar los países catalanes? ¿En qué país estamos? Quien permite estas manipulaciones históricas no debería gobernar, pues demuestra ser un mal español. Considero que todo esto sólo merece el calificativo 'ignorante'. ¿Qué autoridades tenemos en la Comunidad Valenciana que ni tan siquiera subvencionan las instituciones que luchan por el valencianismo como la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o Lo Rat Penat desde hace más de un siglo? Por poner un ejemplo: La RACV no tiene nada que ver con la bien dotada económicamente Acadèmia Valenciana de la Llengua, que se creó no hace mucho tiempo con presiones políticas para fomentar el catalán, y para pesar de muchos con huidas de algunos académicos de la RACV por intereses económicos y vanidad.

Nuestro Estatuto dice que: «La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano». Esto no es nada nuevo; Cervantes en Los trabajos de Persiles y Segismunda de 1617 decía del valenciano que era una «graciosa lengua... dulce y agradable". ¿Acaso este señor era un paleto? . ¿Cómo puede la Real Academia Española en su diccionario haber convertido el valenciano en una variante del catalán borrándolo del mapa? ¿Cómo el Presidente Rajoy ahora o quien fuese representante del Gobierno Central antes puede ocultar y negar la existencia del valenciano?. Una lengua, la valenciana, con un siglo de oro, el siglo XV, y figuras literarias como Joanot Martorell, Ausias March, Sor Isabel de Villena, Jaume Roig, Joan Roïç de Corella, Bonifaci Ferrer... y dos Papas que llevaron el valenciano a la corte papal como Calixto III y Alejandro VI . ¿En qué país vivimos y por qué lo consentimos?