El pago de impuestos y la difícil labor del juzgador

Hace ya mucho tiempo que en los tribunales civiles y contencioso-administrativos viene suscitándose un debate acerca del obligado al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que grava la constitución de un préstamo hipotecario. El banco entiende que debe pagarlo quien recibe el préstamo -el prestatario-, mientras éste entiende que debe pagarlo el banco -el prestamista-.

El Tribunal Supremo, por medio de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha entendido reiteradamente que, de acuerdo con la legislación fiscal, el sujeto pasivo es el prestatario. Entiende que «lo que es objeto de gravamen es el préstamo mismo, el derecho a que se refiere el art. 29 de la Ley del Impuesto, aunque se encuentre garantizado con hipoteca, lo que justifica que el art. 68 del Reglamento establezca que será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan», añadiendo que «cuando se trate de escritura de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario».

Sin embargo, otra Sala del mismo Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil, en sentencia de 23 de diciembre de 2015, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, calificó como abusiva una cláusula que imputaba el pago del Impuesto al prestatario. Por tanto, entiende la Sala que quien debe pagar el Impuesto es la entidad prestamista, en cuanto adquirente del derecho real de hipoteca, que es lo que verdaderamente se inscribe y, en todo caso, porque las copias autorizadas se expiden a su instancia y es la principal interesada en la inscripción de la garantía hipotecaria.

Ante la contradicción existente, con atinado criterio, un Auto de la Sección de admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo -Auto 9805/2017, de 27 de septiembre- considera que esta Sentencia de la Sala de lo Civil ha abierto un debate doctrinal, que requiere una nueva respuesta por parte del Tribunal Supremo, máxime cuando es una materia que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social. El problema está dando lugar a respuestas muy diferentes por parte de los tribunales españoles. Respuestas que, a la espera de lo que diga el Supremo, sólo tienen en común su disparidad, en lógico detrimento de la confianza que el ciudadano debe tener en el mundo judicial. El principio de seguridad jurídica se hace añicos y todos sufrimos sus embates. Quizás fuera prudente en casos semejantes esperar a que se produjera la ya anunciada unificación de doctrina.

Habrá, pues, que estar a lo que diga la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que necesariamente ponderará lo dicho por la Sala Primera, de lo Civil.

No es fácil la decisión que deberá tomar el juzgador. Nunca es fácil la labor de juzgar. Especialmente en momentos en los que una serie de circunstancias agudizan esa dificultad. Hay que tener en cuenta la lógica sensibilidad de la sociedad ante problemas que antes estaban bajo un tupido tapete. En este caso, la protección legislativa de consumidores y usuarios ha adquirido una legítima carta de ciudadanía, antes inexistente. Dos ejemplos adicionales dan fe de ello. Nos referimos a dos sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo. En la de 24 noviembre 2017 el Tribunal concluye que el hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario. No hacerlo así supone ir en contra no sólo de la doctrina del Tribunal Supremo español, sino también en contra de lo mantenido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En otra Sentencia, de 15 noviembre 2017, en relación con un préstamo en que se incluía la denominada cláusula multidivisa, el Tribunal concluye que la entidad financiera no suministró a los prestatarios la información precontractual necesaria para que conocieran adecuadamente la naturaleza y riesgos asociados a las cláusulas relativas a la denominación en divisas del préstamo y su equivalencia con el euro, que es la moneda en que éstos reciben sus ingresos, ni las graves consecuencias vinculadas a la materialización de dichos riesgos, no superándose así el control de la necesaria transparencia. El prestatario no pudo adoptar una decisión fundada y prudente, ni comprender los efectos que tendría en las cuotas una fuerte depreciación de la moneda en la que recibían sus ingresos -el euro-, pues la fluctuación de la divisa supone un recálculo constante del capital prestado. Por supuesto, no exime al Banco de su responsabilidad el hecho de que los prestatarios afirmaran conocer los riesgos de cambio de moneda que conllevaba el préstamo. Se trata de una fórmula vacía de contenido y desmentida por los hechos. La consecuencia de todo ello es clara: el contrato es parcialmente nulo y deben eliminarse las referencias a la denominación en divisas del préstamo, formalizándolo como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros.

Las dificultades para el juzgador y los abogados son evidentes. Ello es consecuencia de la globalización operada en el mundo del Derecho. Las tradicionales especialidades van cediendo el paso a una visión global, lo que en el fondo pone de manifiesto algo que todos conocemos -y añoramos-: la unidad del Derecho. El juzgador no solo tiene que ver qué es lo que tradicionalmente ha dicho su orden jurisdiccional -el civil, el penal, el laboral, el contencioso-administrativo- , sino lo que han dicho también los Jueces de otro orden y los tribunales de la Unión Europea.

Todo eso no es fácil. Es muy difícil. Requiere trabajo, sosiego, estudio... y mucho flexo.