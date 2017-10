Paellas insumisas

Lo de la insumisión lo recordábamos de cuando la mili, porque empezaba a haber reclutas que se negaban a serlo y para conseguir su objetivo de entrar en filas se declaraban insumisos. Al principio, declararse uno insumiso ante la obligación de cumplir el servicio militar le costaba calabozo y condenas; luego se fue reduciendo la carga, vino también la llamada prestación social sustitutoria y por fin acabó suprimiéndose la mili obligatoria. Cuando gobernaba Aznar, no se crean que fue algún señor de izquierdas quien eliminó la mili. Ni Felipe González se atrevió a tanto en sus 14 años de gobierno socialista.

Los tiempos han cambiado tanto que ahora se usa la insumisión para cosas más de ir por casa. Algunas lumbreras de la CUP catalana han anunciado que el 21 de diciembre, en vez de acudir a las elecciones convocadas, harán una paella insumisa. Genial, se ve que queda gente con un cierto regustillo a no poder protestar, como antaño, contra la mili obligada, o como les ha contado alguien que se hacía. Vete a saber hasta dónde llega el aleccionamiento sectario, la siembra de odios. El caso es que si no hay mili ante la que declararse insumisos, si tampoco gustan otras normas o acuerdos, pues nada, encuentran buena excusa con las elecciones convocadas; les hacen -nos hacen a todos- otro corte de mangas y nos prometen una paella insumisa, que queda como una quedada la mar de ridícula. Porque sabemos de paellas de carne, marineras, de verduras, con poco o mucho socarrat, cortas de sal, la que ya te dije que le faltaba caldo, las de leña son mejores... La lista se amplía con la insumisa, que no se sabe qué tipo de cocción llevará. Es como si no gusta el último carril-bici, porque elimina plazas de aparcamiento, y el vecindario perjudicado anuncia una paella insumisa encima de la calzada. Pues qué bien, ya se les pasará.