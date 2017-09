Padres violentos

El chino de los cojones que malo es». Así se despachó un señor cincuentón en un partido de niños la temporada pasada apoyado sobre la valla de un polideportivo municipal. El aficionado, familiar de uno de los pequeños que jugaba ese partido, pronunció la sentencia con los decibelios suficientes para que el árbitro, con rasgos asiáticos, se diera por aludido. Y el tipo, que lucía con orgullo zapatos, pantalón de pinzas y camisa bien planchada, se quedó tan pancho dándole caladas al puro. A mí, la verdad, es que me generó un profundo sentimiento de desprecio hacia aquel asilvestrado vestido de mañana de domingo. La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana quiere sancionar a los espectadores en los partidos de fútbol base que exhiben actitudes agresivas y violentas. Aplauso. Es más, la medida pasa por otorgarle la autoridad al árbitro de identificar en el acta del partido a los energúmenos que no son un ejemplo de deportividad y civismo. Fantástico. Y encima quieren que las escuelas de fútbol base colaboren a la hora de señalar a los individuos e individuas que utilizan la valla de los campos de fútbol para descargar sus miserias y complejos. El próximo viernes 13 de septiembre se va a realizar una jornada para sentar las bases de un manual de comportamiento y sanciones que espero que sean de obligado cumplimiento. Los niños toman ejemplo de sus mayores. En lo bueno y en lo malo. Pagar una entrada o una cuota mensual no da derecho a insultar. Las sanciones deben de ser ejemplarizantes. En primer lugar, para el violento, y si la escuela no actúa para atajar el comportamiento, el órgano superior debería sancionar con dureza al club. Es impropio, como ocurrió la temporada pasada, ver en un partido de querubines -niños de 4 años- a padres a mamporro limpio. Indigno para unas categorías cuyo objetivo es educar a los niños en los valores del compromiso, la solidaridad y el esfuerzo. El fútbol es un deporte de contacto. Donde la pugna por un balón deriva en ocasiones en entradas fuertes pero leales y valientes. Tan puras como la disculpa posterior o la mano brindada al contrario para ayudarle a levantarse del suelo. Es cierto que no se puede convertir el partido en una pista de bailes de salón pero el fútbol todavía tiene que aprender de deportes como el rugby, donde el honor forma parte del juego. Espero que esas jornadas impulsadas por la territorial valenciana no se conviertan en un esfuerzo interruptus para dotar de deportividad a los cientos de partidos que cada mañana se juegan en la Comunitat Valenciana. En los campos sobran maleducados, arrogantes y pobres de espíritu que tratan de superar sus complejos con el árbitro o el rival como diana. Menos mal que siempre hay una mayoría de cuerdos.