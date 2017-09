PACTO DE EDUCACIÓN

España no sale bien parada en el último informe Pisa sobre la educación. Por ejemplo, uno de cada tres jóvenes españoles no tienen el Bachillerato ni el Grado de Formación Profesional equivalente. ¿Cuáles son las razones de una educación a la baja? El director de Educación y Habilidades de la OCDE ha señalado alguna de las causas: excesiva memorización y exigua conexión entre conceptos; una educación que no ofrece a los jóvenes la prioridad para que tengan ideas propias, etc. ¿Qué hacer?

El experto europeo también ofrece algunas ideas. Por ejemplo, escuchar a los docentes. El docente tiene mucho que decir, más que los funcionarios o expertos de los ministerios o de la consellería. ¡De acuerdo! Como totalmente de acuerdo en otra consideración: el sueldo de los docentes no está mal, pero hay que incrementar su prestigio ante la sociedad. Con otras palabras, y también lo indica el experto europeo, dar más valor a la profesión de docente para que a la misma se dediquen los mejores. Y no se trata, en mi opinión, de conceder 'autoridad' a los docentes, que también, sino que no se olvide en ningún momento que gran parte de la autoridad del profesor proviene de su preparación, de sus conocimientos, de su pedagogía.

El experto europeo también añade: nada de 'café para todos'. Es decir, conviene tener en cuenta las peculiaridades o características de los distintos territorios, pero estableciendo unas líneas generales para todos. ¡Hemos pisado el charco! Porque en cuanto la educación se pone en manos de la política... ¡tenemos lo que tenemos en España! Zapatero a tus zapatos: los políticos al político, y los docentes a la docencia. Porque el político tiende a arrimar el ascua a su sardina bajo cualquier pretexto. ¿Quién paga? La sociedad, los alumnos. ¿Para cuándo un Pacto de Estado sobre la Educación? Pero un Pacto, no una serie de componendas para contentar a unos y a otros. A los políticos les tiene que preocupar una buena educación y no ir a lo suyo, que, en muchas ocasiones, suele ser sectarismo ideológico.