ENTENDER AL MEDIOCRE

Las llamadas obras de misericordia son acciones caritativas que la Iglesia católica establece para que los fieles ayuden y auxilien al prójimo. Qué mejor tiempo que el de la Navidad para recordar cuáles son. Hay catorce obras, siete espirituales y siete corporales. Empecemos por estas últimas: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. En cuanto a las espirituales, son las siguientes: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Todas ellas no fueron elegidas al azar sino que están sacadas de las enseñanzas de Jesucristo y de los textos bíblicos. Y obviamente, hay que entender que fueron formuladas en un tiempo antiguo, por lo que lo importante no es tanto el tenor literal de cada una de ellas sino su esencia, lo que significan, lo que implican desde el punto de vista del creyente. Vamos, que no se trata de ir por la calle con una cantimplora a la búsqueda de personas sedientas sino de tener en cuenta a los pobres, a los necesitados, a las personas que no tienen lo mínimo para sobrevivir, o que pasan todo tipo de penalidades. Los refugiados, por ejemplo. En todo caso, las obras corporales están claras, hay que actualizarlas, traerlas al tiempo presente, pero el fondo sigue siendo válido. En las espirituales también, pero al ser más intangibles pueden estar sometidas a cierto debate. Es fácil detectar a la persona que pasa necesidad económica pero a veces es más complicado saber quién requiere nuestro consejo, o saber cómo podemos corregir el defecto de nuestro hermano, entendido el concepto hermano en un sentido amplio. Vuelvo en todo caso a situarme en este tiempo navideño para recalcar que es un momento idóneo para tratar de llevar por el buen camino a la oveja descarriada, luchar con el objetivo de que entre en razón. Las obras de misericordia espirituales, como las corporales, también han de sufrir un 'restyling', con el fin de que tengan en cuenta modas, tendencias, hábitos de consumo, actividades propias del siglo XXI... El fútbol, por ejemplo, no se tuvo en cuenta a la hora de elaborar la lista de las obras espirituales. Pero ¿cómo no tomar hoy en consideración al mediocre, a ese hombre que vive permanentemente atormentado y apesadumbrado, pendiente siempre de otro equipo, incapaz de asumir su consideración, inhabilitado para disfrutar de lo propio porque le amarga lo ajeno? Al hincha lo que le sale es el desprecio pero el buen católico, si es que lo hay, debe entenderlo, perdonarlo, rezar por él y exclamar aquello que siempre decía mi tía Cristina: Pobret.